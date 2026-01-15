Stark Future: crescita record nel 2025. Qual è il segreto del brand?

Stark Future chiude il 2025 con +77% di vendite e utili consolidati, puntando a nuovi capitali e a una IPO entro tre anni.

Stark Future sembrava un miraggio. Poi le promesse sono diventate realtà e quando la moto ha cominciato a macinare chilometri è arrivato il successo. Un successo che ha permesso a Stark di chiudere il 2025 con una performance finanziaria senza precedenti: le vendite sono salite del 77% su base annua, raggiungendo 115 milioni di euro di fatturato. La startup spagnola di motociclette elettriche annuncia ora l’intenzione di raccogliere nuovi capitali nel 2026 e di prepararsi a un’IPO entro i prossimi tre anni.

Un anno di svolta per il marchio spagnolo

Nel corso del 2025 Stark Future ha consolidato una crescita delle vendite pari al 77% rispetto al 2024, portando il fatturato globale a 115 milioni di euro. La redditività è stata raggiunta in cinque dei nove mesi conclusivi dell’anno, un risultato significativo per un costruttore di veicoli elettrici giovane e in rapida espansione. In controtendenza al mercato moto, la crescita più rilevante si è registrata nell’ultimo trimestre dell’anno, con un +97% su base trimestrale. L’inverno caldo di Stark è merito soprattutto del lancio di nuovi modelli road‑legal e al rafforzamento della presenza internazionale.

Performance globale e strategie di espansione

Il dato però più stupefacente è quello che riguarda le quote di vendita. Stark è infatti riuscita in meno di un anno a conquistare oltre il 3% del mercato globale delle moto enduro. In Germania, uno dei mercati chiave per la mobilità elettrica su due ruote, la Varg EX ha raggiunto una quota di mercato del 50% nel segmento enduro, con riscontri positivi anche in altri Paesi europei.

Qual è il segreto delle moto elettriche Stark

Il CEO e fondatore Anton Wass ha dichiarato che la strategia vincente è stata offrire al mercato moto elettriche con prestazioni superiori alle controparti a combustione e una solida disciplina operativa in termini di catena di fornitura e sviluppo prodotto. Sicuramente, scegliere di debuttare con moto off-road ha reso la sfida decisamente più abbordabile. Le moto da strada ad oggi (forse per poco) sono ferme al palo per la mancanza di tecnologie in grado di garantire autonomie soddisfacenti. Nell’off-road questo è un problema secondario, mentre invece le caratteristiche proprie del motore elettrico sono un enorme vantaggio oltre ad offrire un’incredibile flessibilità e personalizzazione di utilizzo.

Il futuro di Stark

I principali modelli che hanno trainato la crescita sono stati la Stark Varg MX, fortemente apprezzata nel motocross, la Varg EX nella sua versione enduro stradale e, più di recente, la Supermoto SM, che di fatto ha portato Stark fuori dal fango.

Questa espansione di gamma ha permesso a Stark di allargare l’offerta e anche allargare la percezione del marchio, ma sempre rimanendo in un segmento premium di nicchia.

Ora le sfide sono di livello superiore e per sostenere l’espansione futura, Stark Future sta pianificando un aumento di capitale nel 2026, con l’intenzione di arrivare a una IPO entro i prossimi tre anni. Questo passo strategico è visto come cruciale per assicurare le risorse necessarie a consolidare la posizione dell’azienda.

Nel dicembre scorso l’azienda ha rafforzato il proprio bilancio con un finanziamento di 15 milioni di euro da parte della Banca Europea per gli Investimenti e un round equity da 25 milioni con investitori esistenti, portando l’investimento complessivo nel 2025 a 45 milioni di euro.

Fino ad oggi Stark si è mossa in un mercato di nicchia. Con il crescere delle ambizioni e dell’offerta dovrà essere in grado di mantenere lo slancio della crescita, ampliare l’offerta verso segmenti meno premium e giocarsela con i motori termici dei grandi costruttori.