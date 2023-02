Starace sui prezzi energia: “Calano, ma restano alti”

Starace sui prezzi dell’energia: sono in calo, ma restano il doppio di prima della crisi. Il numero uno di Enel Group invita a non farsi troppe illusioni.

Starace sui prezzi: “Restano volatili, l’unica strada? Più rinnovabili e meno consumi”

“Se i prezzi del gas restano in calo va bene, ma comunque sono il doppio di prima della crisi. Se tornano ai livelli di prima di guerra, anche il prezzo dell’elettricità dovrebbe cominciare a scendere“. L’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, interpellato a margine della visita agli impianti di 3Sun a Catania, ha sottolineato, tuttavia, come i prezzi restano “molto volatili” e “non dobbiamo dimenticarlo“. L’unica strada, spiega, sono le rinnovabili e consumare di meno. “Meno consumiamo di questa materia, meglio e’“. Poche ore prima il top manager aveva scritto sul suo profilo Twitter una frase significativa di Sant’Agostino d’Ippoma: “La verità è come un leone. Non avrai bisogno di difenderla; lasciala libera. Si difenderà da sola“. Gli osservatori l’hanno collegata all’imminente rinnovo del vertice Enel e al giudizio negativo su Starace espresso dal vice-premier Matteo Salvini. Nonostante gli ottimi risultati raggiunti.

Via in Sicilia alla fabbrica di pannelli solari 3Sun

La fabbrica di pannelli solari bi-facciali ad alte prestazioni 3Sun su cui investe l’Enel rappresenta una straordinaria opportunità tecnologica e occupazionale per la Sicilia. Si prevede che la capacità di produzione aumenterà di 15 volte fino a 3 GW l’anno, dagli iniziali 200 MW. Dei 600 milioni investiti, quasi 118 vengono dal Fondo europeo per l’innovazione. 900 posti di lavoro diretti e mille indiretti verranno creati entro il 2024., con selezioni aperte per 100 laureati e 550 diplomati da impiegare in posizioni tecnico-operative. Andranno ad aggiungersi a un team che già oggi conta circa 200 persone. Entro il 2025 3Sun vuole diventare la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa. Utilizzando una tecnologia innovativa definita dai vertici “unica al mondo”, con una reta ben superiore rispetto ai pannelli attuali.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –