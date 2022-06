Starace (Enel): “In 4 anni addio alla dipendenza dall’elettricità fossile”

L’Italia «ha la possibilità di uscire dalla dipendenza da altri Paesi in quattro anni» per la produzione di elettricità. E con lei altri stati dell’Unione europea «se agiscono tutti insieme per passare a un nuovo modello di consumi di energia».

Intervistato da Paolo Mieli al Festival dell’Economia di Trento, il numero uno dell’Enel Francesco Starace ha affermato che il nuovo modello è anche «economicamente più conveniente». «Quando installi un panello fotovoltaico sul tetto e scopri che la bolletta elettrica si dimezza poi non torni più indietro» ha detto Starace, sottolineando che l’attuale crisi energetica sta producendo una nuova consapevolezza nella società. Negli usi domestici, per esempio, se si utilizzano pannelli fotovoltaici e pompe di calore per cucinare o per il riscaldamento anzichè energia elettrica prodotta da gas.

Tetti fotovoltaici per dimezzare l’import di gas

Limitando così l’ energia elettrica prodotta da gas solo ai settori industriali «l’Italia può dimezzare il fabbisogno di metano, che oggi è pari a 75 miliardi di metri cubi l’anno».

Per la quota di gas naturale ancora indispensabile Starace concorda sulla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento, sia via tubo sia con nuovi rigassificatori. Ma è fondamentale che l’Europa agisca come un acquirente unico. Si è visto infatti, dopo questa crisi, «che in realtà l’impatto colpisce l’intera economia europea» e attraverso l’energia «le economie europee sono strettamente interconnesse».

Rigassificatori e contratti collettivi europei

Quindi il manager appoggia senza riserve la proposta del premier Draghi per negoziare tutti assieme con i fornitori e mettere un tetto comune al prezzo di acquisto del gas. I prezzi fissati, come oggi, alla borsa Ttf di Amsterdam «non hanno alcuna giustificazione tra domanda e forniture» pensa il manager.

La crisi Ucraina «ha accelerato questa traiettoria», conclude Starace. Ma non si può pensare che finita questa si possa tornare alla normalità, perchè ormai abbiamo capito che «si presenterebbe un’altra crisi da un’altra parte».

Il ritorno al nuceare non è una soluzione

Sull’ipotesi di un ritorno al nucleare infine, Starace pensa di no per almeno tre motivi. «Primo perche’ la tecnologia si e’ rivelata molto costosa nel tempo e non e’, dal punto di vista competitivo, una soluzione; secondo, si e’ rivelata molto lenta nell’implementazione e, quindi, un progetto oggi vuol dire una centrale tra 20 anni; terzo perche’ ci sono altre modalita’ per uscire dalla dipendenza, che sono le rinnovabili».

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it