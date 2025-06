Stangata alla colonnina “lenta” (1,22 € a kWh), ma il lettore non sa che…

Che stangata alla colonnina lenta! Il lettore ha speso 23,2 euro per caricare 19,22 kWh e si chiede come mai Mobilize gli abbia applicato una tariffa di 1,22 euro a kWh. Vaielettrico risponde e svela il mistero. Inviate le vostre domande e le vostre osservazioni a info@vaielettrico.it

Tutta colpa delle tariffe di roaming?

“Faccio riferimento all’allegata ricevuta di pagamento di ricarica da una colonnina elettrica, in particolare, al prezzo di 23,2 € per il corrispettivo di 19,2 KW/h (oltretutto con carica a modesta velocità, 7KW/h), che equivale ad un costo di 1,22 € al KW/h. In base alla Vs esperienza o conoscenza, avete idea di cosa possa aver inciso così profondamente nella determinazione del prezzo unitario?

Può trattarsi di un sovrapprezzo imposto dell’emettitore della Mobilize Card che consente di accedere alle colonnine di qualsiasi gestore? Oppure dipendere dal tempo di stazionamento oltre a quello necessario per la ricarica? (Il tempo previsto per la carica era di circa 2 ore e 20 minuti, mentre il veicolo ha stazionate per 4 ore e trenta minuti). Grazie per quanto potrete chiarirmi„. A. Albanelli

No, lei ha pagato 70 minuti di extra-sosta

Risposta- Nessuna stangata alla colonnina. Lei ha terminato la ricarica dopo due ore e 20 minuti e ha scollegato il veicolo dopo 4 ore e trenta minuti. Quindi ha tenuto occupata la colonnina inutilmente per 2 ore e 10 minuti, impedendo ad altri di ricaricare e al gestore di vendere altra energia. In questo caso il gestore applica una penale. Nello specifico, il gestore Plenitude Be Charge le ha consentito 60 minuti gratuiti di margine per scollegare l’auto, dopodiché le ha addebitato una “tariffa di extra-sosta” pari a 0,12 euro per ogni minuto aggiuntivo. Tutto è visibile dalla App di Mobilize e da quella di Plenitude Be Charge.

Ricapitolando: di “tariffa extra-sosta” le sono stati addebitati 8,4 euro più iva al 22% (1,84 euro), uguale 10,34 euro. Si sono aggiunti alla tariffa prevista dal suo contratto con Mobilize che per il roaming con Plenitude Be Charge è di 0,698 euro a kWh iva inclusa. Totale 23,74 euro. Come vede i conti tornano, anche se probabilmente i minuti extra sosta sono stati in realtà un po’ meno di 70.