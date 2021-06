Stampalia, un’altra isola-paradiso dell’elettrico

Stampalia, in Grecia un’altra isola-paradiso dell’elettrico. Qui a tirare i fili è la Volkswagen, per farne “un laboratorio delle mobilità intelligente e sostenibile“.

Stampalia, dove la Polizia viaggia in VW ID.4

Le isole sono il terreno ideale per sperimentare comunità in cui i trasporti (e non solo) sono a emissioni zero, grazie anche all’energia da rinnovabili. Già tre anni fa, per la esempio, la Renault avviò un suo progetto a Belle Ile-en-Mer, davanti alla Bretagna, e a Porto Santo, in Portogallo. A Stampalia i primi veicoli elettrici sono entrati in servizio alla presenza del premier greco, Kyriakos Mitsotakis, di Herbert Diess, n.1 del Gruppo Volkswagen.

Tra i mezzi anche una ID.4, la prima EV in assoluto in dotazione alla Polizia ellenica. Inaugurati pure i primi punti di ricarica pubblici e privati. L’obiettivo dell’isola per i prossimi anni è modernizzare completamente il proprio sistema energetico, trasporti compresi. In questo senso il Gruppo Volkswagen e il governo greco hanno firmato un memorandum d’intesa in tal senso lo scorso novembre.

Servizi di sharing 100 % elettrico per auto e scooter

“Stampalia sarà un laboratorio per la decarbonizzazione in Europa“, ha spiegato Diess. “Analizzeremo in tempo reale cosa motiva le persone a passare alla mobilità elettrica e quali stimoli sono necessari per adottare uno stile di vita sostenibile“. I risultati ottenuti saranno esaminatiati con l’aiuto delle Università dell’Egeo e di Strathclyde (Scozia). Sono poi in corso i preparativi per un servizio di car sharing 100% elettrico (comprese anche le due ruote) e uno di ride sharing. Il premier Mitsotakis ha ribadito che il governo farà la sua parte e che il sistema energetico passerà alle fonti rinnovabili in due fasi:

un nuovo parco solare fornirà circa 3 megawatt di elettricità. Coprendo il 100% del fabbisogno per la ricarica di veicoli elettrici e più del 50% della domanda complessiva dell’isola. entro il 2026, il nuovo sistema energetico sarà ulteriormente ampliato per arrivare a oltre l’80% della richiesta complessiva di energia. Inoltre, un sistema di accumulo a batterie aiuterà a bilanciare la rete e a sfruttare appieno il parco solare.

SECONDO NOI. Viene da chiedersi: ma l’Italia dov’è? Esperienze come quella di Stampalia stanno partendo in tutta Europa, con forti investimenti privati.