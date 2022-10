Stalli mal segnalati o occupati da abusivi: ci risiamo

Stalli mal segnalati o occupati abusivamente: continuano ad arrivare lettere di protesta per le difficoltà di ricaricare. Questa è firmata da Anna, lettrice ligure.

Stalli mal segnalati al centro commerciale Ecco come si potrebbe rimediare

“S crivo per evidenziare che gli stalli destinati alle ricariche delle macchine elettriche presso la colonnina Atlante nel piano 0 del centro commerciale le Terrazze a La Spezia non sono evidenziati. E spesso (per non dire sempre!) ci sono parcheggiate macchine termiche. Chiedo pertanto un’apposita segnalazione (segnali verticali e/o colorazione diversa dello stallo). Come per altro è stata fatta negli stalli che forniscono ricarica gratuita, sempre nel solito centro commerciale. A tal proposito, suggerisco anche di evidenziare all’ingresso del parcheggio, oltre che i posti disponibili ad ogni piano, anche la disponibilità delle colonnine di ricarica elettrica. È vero che un’auto elettrica non inquina, ma vagare per i vari piani del parcheggio non è neanche molto bello! Resto in attesa di un vostro positivo riscontro, saluti “ . Anna Bolognino

Chi si sognerebbe di parcheggiare in un distributore di benzina?

Risposta. I centri commerciali sono un luogo strategico per ricaricare l’auto elettrica: mentre fai le tue spese, la batteria recupera i kWh che ti servono. E dobbiamo dire che sono stati fatti tanti accordi tra le grandi catene di distribuzione e i gestori delle colonnine. Quando però si passa dalla teoria alla pratica, non sempre le cose funzionano a dovere e ci continuano ad arrivare diverse segnalazioni come queste. Con colonnine quasi introvabili, nascoste in angoli improbabili dei centri commerciali, e stalli usati tranquillamente come parcheggi da clienti con le loro auto termiche. Che cosa si potrebbe fare, oltre a quello che suggerisce Anna? Rimuovere le auto parcheggiate abusivamente con il carro-attrezzi. Negli stessi centri commerciali ci sono quasi sempre anche i distributori di benzina. Nessuno si sognerebbe di parcheggiare davanti alla colonnina che eroga benzina o gasolio. Perché lo si può fare con gli stalli per le elettriche senza che nessuno si muova?