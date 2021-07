Duetto di start up: Sunsolution sceglie Silla Industries

Accordo fra Sunsolution e Silla Industries, due start up italiane specializzate nelle tecnologie sostenibili. Collaboreranno per cogliere al meglio le opportunità del Superbonus 110% per l’efficientamento energetico degli edifici. La giovane azienda parmense Sunsolution adotterà le soluzioni di Silla Industries, start up padovana guidata da Alberto Stecca, nelle ristrutturazioni edilizie.

Sarà l’intera gamma Prism a consentire le possibili sinergie con i vantaggi offerti dalla mobilità elettrica. In primis Prism Solar, unico caricabatterie nel mercato a dialogare al meglio con gli impianti fotovoltaici. Ma anche Prism Basic, creato appositamente per godere dei vantaggi del 110%. Questa versione è predisposta per upgrade futuri, con la semplice sostituzione della cover.

«Sono molte le similitudini tra di noi _ commenta Andrea Cremaschi di Sunsolution _ Siamo due start up nate da una manciata di mesi ma su spalle solidissime in termini di innovazione, prodotto e vocazione a rendere il mondo sempre più green».