Sta comprando la Spring, ma non sa nulla di ricarica…

Sta comprando la Spring, ma non sa nulla di come si ricaricano le auto elettriche, a casa e fuori. Massimo chiede consigli, dato che “in concessionaria non SANNO NULLA!”. Vaielettrico risponde. Per scriverci la mail è info@vaielettrico.it

Sto comprando la Spring, come rifornisco in garage? E fuori servono abbonamenti?

“Sto passando all’elettrico per la prima volta e sto comprando la Dacia Spring in offerta! Sono completamente ignorante in materia! Mi hanno fatto comprare un cavo domestico per caricarla in garage direttamente sulla presa di corrente! Sono corrette le indicazioni che mi hanno dato? Quanto assorbe la ricarica? Io ho 3 kilowatt, in casa se si accende il condizionatore rischio che mi salti la corrente? Inoltre in garage ci vuole un impianto particolare? Vivo in un condominio, ci vuole un’autorizzazione particolare per caricare l’auto elettrica in garage? Il contatore però è mio, in garage. E se voglio ricaricare fuori casa, bisogna fare degli abbonamenti per ricaricare? Come funziona? Suggerimenti? Ogni aiuto è veramente ben gradito! Anche perché in concessionaria non SANNO NULLA! Grazie mille!“. Massimo Ioanna

Prima verifica da fare: la presa dev’essere sicura…

Risposta. La prima verifica da fare è sincerarsi che la presa del garage di casa sia sicura per questo tipo di utilizzo, verifica che va fatto con un elettricista qualificato. Quanto alla potenza, 3 kW sono sufficienti per un’auto che ha una batteria da 26,8 kWh. Ci voglioni molte ore, ma di solito si ricarica la notte (a prezzi molto contenuti) quando si fa tutt’altro e non si arriva mai con le celle completamente a zero. Non esistono prescrizioni particolari per chi ha già una presa e un contatore proprio, ma è meglio fare comunque una verifica con l’amministratore per controllare. Quanto alla ricarica pubblica, normalmente si paga con una app o una card, scegliendo tra le tante che ci sono in circolazione. App e card proposte da grandi società dell’energia, come Enel, Eni Plenitude, A2A, Iren ecc oppure da marchi che sono nati con la mobiilità elettrica. L’importante è che, se si deve fare un viaggio, ci si sinceri che le colonnine che si troveranno accettano la app di cui si è dotati. E che questa pratichi prezzi concorrenziali.

