Spuntano HPC ovunque, ma vanno le plug-in…

Spuntano HPC ovunque, ma per ora mancano i clienti

L’Italia aveva un gap da colmare nelle ricariche per veicoli elettrici e lo sta facendo a ritmi insperati. Parliamo delle colonnine fast e superfast, fino a 300-350 kW, in grado di rifornire un’auto in una mezz’oretta. Ogni giorno arrivano notizie di nuove aperture, ovunque: in città, nei centri commerciali, sulle statali, in autostrada…Una Neogy da 150 kW è stata inaugurata pochi giorni fa in un ipermercato di Cesena, il Montefiore, installata da Energia Corrente. Free to X è ormai a 65 stazioni nella rete di Autostrade per l’Italia e in settimana ha aperto Stura Est, Stura Ovest, Giovi Est, Sul Ovest e Badia al Pinto Est. Per non parlare di Ewiva, la joint venture tra Enel e Volkswagen, che per ora opera solo fuori autostrada e viaggia a ritmi ancora più spediti. O di altri grandi operatori come Be Charge (ENI), Ionity e Atlante, che fanno la loro parte. Che cosa manca, dunque? Mancano…i clienti.

Fatte le ricariche, bisogna fare gli italiani (quelli elettrici)

Già, perché di elettriche se ne continuano a vendere poche. E tra quelle poche una buona parte sono Tesla, che hanno una loro rete di ricarica (i Supercharger) a prezzi convenienti. E di quella, potendo, si serve chi guida un modello della marca americana. Gli altri? I dati sull’occupazione delle colonnine sono tra i segreti meglio custoditi dai gestori. Ma basta farsi un giro per l’Italia e raccogliere un po’ di confidenze per capire che non siamo certo su ritmi elevati. Mentre molto elevati sono gli investimenti necessari per costruire una stazione ad alta potenza. E questi due elementi sono tra i motivi che fanno sì che il costo delle HPC si mantenga molto alto (Enel X Way è a 0,99 kWh). Un gatto che si morde la coda: prezzi cari che a loro volta contribuiscono a tenere gli acquirenti lontani dalle auto elettriche. Mentre vanno, eccome, le ibride plug-in, che però di tutta questa potenza non sanno che farsene, caricando spesso non oltre i 3 kW. È l’ennesimo paradosso di questo Paese: fatte le ricariche, ora bisogna fare gli italiani. Quelli elettrici.