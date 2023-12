Sprint europeo sulle rinnovabili. L’Italia fa il record ma perde il treno

A fronte di una produzione elettrica complessiva di circa 508,1 TWh di elettricità (-11% in meno sul 2022), 267 TWh vengono da rinnovabili con il vento che conta per 113,5 TWh.

I magnifici sette della decarbonizzazione

La Germania, con Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera, che rappresentano circa la metà della produzione elettrica in Europa, hanno firmato una dichiarazione nell’ambito del Pentalateral Energy Forum che li impegna a d operare una «rapida decarbonizzazione dei sistemi elettrici» e integrare ulteriormente le rispettive reti «per beneficiare del potenziale offshore in alcune aree e dello storage in altre» con una «pianificazione congiunta delle infrastrutture».

