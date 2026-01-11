Spring a 50 mila km: “Quanto ho consumato e speso”

Spring a 50 mila km: Paolo, un lettore, traccia un rapido bilancio a 4 anni dall’acquisto. Parlando di “enormi soddisfazioni”, grazie anche al fotovoltaico. Se volete pubblicare il vostro di bilancio, scrivete a info@vaielettrico.it

Spring a 50 mila km: “In media consumo 11 kWh per 100 km. E grazie al fotovoltaico…”

“P ossiedo da 4 anni una Dacia Spring con attualmente 50.000 km e mi fa piacere condividere un breve resoconto della mia esperienza. Ho acquistato l’auto spinto dall’opportunità del contributo e dalla curiosità per la nuova tipologia di alimentazione. Consapevole di poter utilizzare per la ricarica l’impianto fotovoltaico di casa. Non ho acquistato l’optional della carica in corrente continua, per la quale utilizzo un carichino acquistato in internet a circa 200 euro. In famiglia usiamo l’auto prevalentemente per spostamenti locali entro la decina di km, con occasionali puntate non oltre i 100 km. Con un consumo medio pari a 11 kWh per 100 km. L’auto, finora, non ha manifestato alcun problema, eccezion fatta per la sostituzione di uno dei fanali posteriori (150 euro circa) a causa di un urto. Nella tabella a fianco i conti della serva per quattro anni di utilizzo.

“Con questa erogazione di coppia l’esperienza di guida…”

Non posso quantificare i costi energetici, dato che ricarico il più possibile con il fotovoltaico, ma le fatture dell’energia non hanno mostrato aumenti rilevabili.Ho tralasciato il fattore emissioni perché, in assenza di un vantaggio economico, probabilmente sarebbe più ostico contemplare il passaggio all’elettrico. Posso certamente affermare che in presenza della possibilità di ricarica domestica e idealmente di fotovoltaico, l’acquisto di un’auto elettrica è in grado di regalare enormi soddisfazioni. Sia in termini economici che di utilizzo, come già detto da voi e da molti altri. Il motore elettrico, con la sua peculiare erogazione di coppia, rappresenta inoltre una fantastica esperienza di guida“. Paolo Zampieri