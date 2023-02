Sperimentazione Arera, se ne può ancora usufruire?

Sperimentazione Arera per aumentare gratuitamente la potenza di ricarica: è ancora attiva? Lo chiede Mario, che ha appena acquistato una MG4. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Sperimentazione Arera: ho comprato una MG4 e ora vorrei approfittarne…

“Seguendo, non solo, anche la prova della MG4 che avete recentemente fatto, mi sono convinto ad entrare anch’io nella community “elettrauto”, acquistando un MG4 64kW. Voglio portarmi avanti con l’installazione di una wallbox da 7kW. Sono orientato all’ acquisto di una DazeBox C (con gestione dinamica del carico), che vedo presente anche nella lista sul vostro sito. Vengo alla mia domanda. Esiste ancora la sperimentazione Arera, che permette di avere potenza fino a 6KW durante la notte e nei festivi, senza dover aumentare la potenza del contatore? Sono già in possesso di un’installazione fotovoltaico e batteria da accumulo, quindi sono iscritto al portale GSE e potrei fare richiesta di partecipare. Grazie per il prezioso servizio che date nel fornire più informazioni possibili, dettagliate e in formato interessante, sul mondo dell’elettrico“. Mario

Risposta affermativa: scadenza per aderire il 30 aprile

Risposta. Ci siamo informati presso Arera, dove ci hanno prontamente spiegato che la sperimentazione è ancora attiva, ma la scadenza per aderire è il 30 aprile. Si possono trovare tutti i dettagli operativi a questo link. Il presupposto da verificare è che la wallbox che si ha intenzione di acquistare rientri nell’elenco predisposto dal GSE. Ricordiamo che in effetti la sperimentazione consente di aumentare gratuitamente la potenza delle sole utenze private fino ad almeno 6kW. Per potere così ricaricare i veicoli elettrici durante la notte, la domenica e nei festivi, senza costi aggiuntivi e senza rivolgersi al proprio fornitore di energia. Il funzionamento è spiegato anche in questo nostro articolo e nel VIDEO qui sopra, realizzato dal GSE.