Spendo meno se compro una Tesla in Germania?

“V i segue sempre con molto interesse e prossimamente passerò alla mia prima vettura elettrica. Sono molto interessato alla Tesla Model Y e ho notato che in Germania il modello Long Range è venduto in promozione con un tasso quasi a zero… È possibile e conveniente acquistare l’auto direttamente dal sito tedesco? Grazie per la passione e la competenza dei vostri articoli “. Alex Kuhar

Risposta

. Se la domanda è riferita al nuovo, la risposta è no. Basta confrontare i due listini (Tesla pratica) per vedere che i prezzi italiani sonosu tutte e tre le versioni di Model Y. Compresa la Long Range che interessa ad Alex:da noi ein Germania. La differenza è ancora più marcata per la versione, la meno costosa:in Italia,nel mercato tedesco. E va considerata che su questa versione in Italia si fruisce degli incentivi ( i nuovi bonus in arrivo sono molto allettanti). Mentre in Germania gli aiuti statali. Essendo i tassi d’interessa più bassi, è verosimile che in Germania siano più convenienti le condizioni dei pagamenti rateali. Va tenuto presente, però, il costo delle spese diuna procedura piuttosto onerosa descritta dall’ACISul sito Tesla, sia in Italia che in Germania, c’è poi una sezione(in tedescoofferte di autoSi tratta di modelli scontati con poche migliaia di km, usati come vetture dimostrative o, in alcuni casi, addirittura nuove. Ma non ci sembra di vedere differenze di prezzo significative.