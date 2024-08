Spendi e inquini di più: l’elettrico secondo Salvini

Spendi e inquini di più: questa è l’auto elettrica secondo il vice-premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che attacca di nuovo la UE.

Spendi e inquini di più? Il vice-premier fa solo propaganda

“Noi cercheremo di limitare i danni. Perché dire che dal 1 gennaio 2035 si vendono, si comprano solo auto elettriche, in gran parte made in Cina, è una cazzata. Dal punto di vista ambientale, sociale, economico, commerciale, industriale, senza senso“. Parole e musica di Salvini. Tutti sanno che la UE ha fissato per il 2026 una verifica della tabella di marcia per il passaggio alle emissioni zero. Ma il nostro ministro dei Trasporti, invece di partecipare ai tavoli dove si prendono le decisioni, preferisce fare propaganda. Dicendo falsità come queste, dette parlando con la stampa all’autodromo di Monza, dove ha verificato la fine dei lavoro di ammodernamento dell’autodromo. “L’elettrico dovra’ essere una parte del tutto – ha detto Salvini – Ma obbligare tutti andare in giro con l’elettrico significa inquinare di più e spendere di più“. Tutti sanno che non è vero che l’elettrico inquini di più. È vero il contrario, ma Salvini continua a ripeterlo come un disco rotto. Poveri noi.

Tesla Model 3 Performance: esagerata? “Va a bomba, ma con garbo” / La VIDEO-PROVA di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico