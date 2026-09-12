

















Specifiche del Tesla Semi, in arrivo in Europa: annunciati i dati tecnici essenziali, a partire da autonomia, ricarica e peso lordo.

Specifiche del Tesla Semi: “Più efficiente dei diesel”

Tesla ha svelato le specifiche della configurazione europea del Semi. Parlando di un veicolo che, nel trasporto su lunghe distanze, “è più potente ed efficiente dei veicoli commerciali tradizionali. Con costi operativi inferiori”. Il Semi sarà esposto all’IAA Transportation di Hannover, in Germania, dal 14 al 20 settembre. La marca di Elon Musk assicura agli operatori di flotte che “la ricarica con l’elettricità è più economica al km rispetto al rifornimento con il diesel. E i costi di manutenzione dei veicoli elettrici a batteria sono significativamente più bassi. Data l’assenza di sistemi di post-trattamento per diesel e la relativa semplicità dei powertrain elettrici. Con la diagnostica remota, gli aggiornamenti software via Internet e un minor numero di parti mobili da sottoporre a manutenzione, gli operatori possono trascorrere meno tempo nei centri assistenza e più tempo su strada“.

“In grado di affrontare qualsiasi pendenza”

Tesla promette poi che, con questi risparmi, gli operatori saranno in grado di ammortizzare il costo totale di proprietà prima del ciclo di sostituzione standard della loro flotta diesel. Quanto alla ricarica, la marca sostiene che il Semi è progettato per recuperare una parte sostanziale dell’autonomia in una breve sosta. Utilizzando i Megacharging Tesla. Contribuendo a mantenere la produttività dei veicoli e il rispetto delle tabelle di marcia. Grazie a un massimo di 1,2 MW di potenza, i Megacharger possono aggiungere fino al 60% dell’autonomia in 30 minuti. Quanto alle prestazioni, “i motori indipendenti multipli erogano una coppia istantanea e una potenza elevata a qualsiasi velocità. Consentendo di affrontare con sicurezza le pendenze più impegnative. Senza il rumore, le vibrazioni o la complessità di un powertrain diesel tradizionale“.