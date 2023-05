Aqua superPower protagonista al Salone di Venezia con Bitta. L’operatore specializzato nella ricarica fast e ultrafast, partner tecnico della manifestazione, oltre a fornire soluzioni di ricarica DC e AC in Laguna presenta Bitta, la colonnina “progettata per integrarsi perfettamente nell’architettura e nell’ambiente unici del sito patrimonio dell’Unesco, Venezia”. Ma non è certo l’unica notizia elettrica dal Salone Nautico.

Una Bitta da 22 kW in omaggio a Venezia

Oltra la funzionalità con Bitta si punta al rispetto del paesaggio che oltre un obbligo morale in contesti come quello veneziano, senza dimenticare le tante città d’arte europee attraversate dai fiumi, è necessario per rispettare la normativa urbanistica.

I punti di ricarica marinizzati Aqua Bitta da 22 kW AC IP67 sono quindi indirizzati per applicazioni marine e acque interne che “tengano conto degli aspetti ambientali e culturali”. Vediamo alcuni dettagli della nuova colonnina: “Aqua Bitta è dotato di connettori AC di tipo 2, garantendo sicurezza e funzionalità user-friendly. Il suo design elegante rende omaggio agli iconici pali da ormeggio di Venezia, fondendo magnificamente estetica e praticità“.

Per il Salone stazione da 75 Dc e un pontile con otto Bitta AC

Al Salone Nautico di Venezia 2023 sono oltre 50 le imbarcazioni elettriche esposte, poi la terza edizione della E-Regatta e “Aqua superPower supporterà le barche elettriche ad alte prestazioni con la sua stazione di ricarica rapida Aqua 75 DC, consentendo una ricarica rapida e un’autonomia estesa”. Ma non è finita qui perchè otto caricabatterie Aqua Bitta AC saranno installati strategicamente sul pontile elettrico P2, per imbarcazioni con requisiti di ricarica più lenti.

“Il nostro palo di ricarica Aqua Bitta AC, progettato su misura per Venezia, incorpora la nostra innovativa tecnologia Aqua Pod, dimostra il nostro impegno nel fornire soluzioni olistiche per l’infrastruttura di ricarica sia in corrente continua che alternata, adattate a luoghi e scenari d’uso specifici“, commento di Michele Bolpagni, Country Manager Italia per Aqua superPower.

“Avere accesso ad una rete di ricarica elettrica completa che offra un’esperienza affidabile di plug & charge è fondamentale per accelerare la transizione dai combustibili tradizionali. Aqua superPower rappresenta una soluzione credibile per rendere la navigazione pulita e sostenibile, e il nostro ruolo di partner tecnico per il Salone Nautico di Venezia, dove la sostenibilità e l’ambiente sono protagonisti, è una testimonianza della nostra posizione di leader nel settore.”

Una rete europea firmata Aqua superPower

Aqua superPower collabora strettamente con i principali produttori di barche elettriche e partner del settore per “promuovere e sviluppare gli standard di interoperabilità, sicurezza e compatibilità per la ricarica rapida marina“. L’azienda ha presentato per la prima volta la rete globale di ricarica rapida marina Aqua al Salone Nautico di Venezia nel 2021.

Da allora “la rete si è trasformata in realtà”, con installazioni nelle principali zone di navigazione in Francia, Spagna, Paesi Nordici, Regno Unito, Stati Uniti e Portogallo. In Italia, Aqua superPower ha già realizzato installazioni a Venezia, lungo la Riviera Italiana, il Lago Maggiore e, più di recente, ha stretto una collaborazione con l’Associazione Italiana dei Porti Turistici Assomarinas per creare infrastrutture e corridoi di ricarica per barche elettriche lungo l’intera costa italiana.

La rete di stazioni di ricarica Aqua superPower offre opzioni di ricarica affidabili e ultraveloci da 22 kW CA fino a 150 kW CC per imbarcazioni da diporto e commerciali. Per saperne di più su Aqua superPower e incontrare il loro team, lo stand è posizionato al Piazzale della Campanella.

I motori Torqeedo dal kayak allo yacht

Pionieri e leader di mercato nel settore dei motori marini elettrici Torqeedo sarà presente a Venezia con tutta la sua gamma di motori che soddisfano le più differenti esigenze: dai pescatori che cercano fuoribordo ultraleggeri bal piccolo diportista a cui si offrono i motori Travel da pochi kW. Senza dimenticare la linea Cruise che soddisfa esigenze più alte sia per il diporto che per le barche da lavoro con diverse potenze dai 6 CV equivalenti del Cruise 3.0 ai 25 del Cruise 12.0 TorLink. Un salto di potenza si ha con la serie Deep Blue da 25 e 50 kW e con i sistemi personalizzati necessari nel mondo della nautica dove sono differenti le esigenze rispetto al mondo automotive.

Il retrofit anche in acqua con AS Labruna

Al Salone sarà presente anche un’azienda all’avanguardia nel sud per la ricerca di soluzioni innovative. A iniziare dalla valorizzazione del nostro vasto patrimonio nautico, un esempio è il retrofit su una barca tradizionale di Monopoli (leggi qui). Oltre l’elettrico AS Labruna punta sull’idrogeno con la barca che ha messo in mostra due settimane fa all’Idroscalo di Milano durante EBS, tema che ha affrontato durante il convegno organizzato da Vaielettrico.

Sarà presente anche un cantiere pioniere della scelta elettrica come Greenline Yachts (leggi) che offre soluzioni anche per le crociere, restiamo in Italia con la barca Giulietta di Giovanni Parise (leggi). Senza dimenticare Candela Boats, X Shore, Transfluid e altri marchi di cui parleremo nei prossimi giorni.

