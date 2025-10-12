Speciale incentivi/4 domande e risposte sugli incentivi







Vi resta qualche dubbio interpretativo sul funzionamento degli incentivi per l’acquisto di un’auto elettrica che scatteranno mercoledì 15 ottobre? Ecco 10 domande e relative risposte che potranno tornarvi utili. Se ne avete altre, potete scriverci a info@vaielettrico.it.

1) Vista l’esperienza dell’anno scorso, c’è il rischio che tutta la cifra stanziata si esaurisca in un solo giorno di click day?

Risposta- Non è da escludere. Come è probabile che non appena sarà possibile accedere alla piattaforma dedicata per le prenotazioni, ci sia un blocco da congestione per i troppi utenti collegati tutti insieme. Del resto, i fondi messi a disposizione sono “limitati” e la richiesta si prospetta molto alta: l’esaurimento anticipato sarà inevitabile. Ma come si accede alle prenotazioni? Non sarà un vero click day, ma un accesso “programmato”. Modalità e tempi verranno indicati ed illustrati anche attraverso un webinar specifico che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica organizzerà prima dell’apertura dello sportello.

Al momento i passaggi per richiedere il bonus sono questi:

registrarsi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica – CIE sulla piattaforma informatica realizzata dal Ministero;

inserire un’ autocertificazione che attesti la residenza in un’area urbana funzionale;

indicare la targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato al richiedente da almeno sei mesi;

indicare se il bonus sarà utilizzato a proprio favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne dello stesso nucleo familiare.

Dopo la registrazione sulla piattaforma informatica si può generare il proprio bonus.

2) Come faccio a sapere se il mio ISEE rientra nei limiti indicati per aver diritto agli incentivi?

Risposta- L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) misura la situazione economica complessiva di un nucleo familiare.

Si può calcolare usando questa formula generale:

’ISE è la somma dei redditi + 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare.

I Redditi comprendono tutti i redditi Irpef (stipendi, pensioni, redditi da lavoro autonomo), ma anche:

eventuali trattamenti assistenziali o previdenziali ,

, assegni familiari ,

, redditi da immobili (es. affitti).

Il Patrimonio mobiliare comprende:

conti correnti

depositi,

azioni,

fondi,

titoli di Stato, ecc.

Quello Immobiliare:

valore catastale degli immobili, al netto del mutuo residuo.

La Scala di equivalenza è calcolata sui componenti del nucleo familiare:

Componenti nucleo Valore base 1 persona 1,00 2 persone 1,57 3 persone 2,04 4 persone 2,46 5 persone 2,85

Si aggiungono maggiorazioni:

+0,2 per ogni familiare dopo il quinto;

+0,2 se nel nucleo ci sono figli < 3 anni e entrambi i genitori lavorano ;

; +0,35 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.

Il calcolo dell’ISEE, molto complesso da calcolare a mano secondo le formule su esposte, si può richiedere compilando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presso:

CAF, Patronati, oppure online su INPS.it con SPID, CIE o CNS.

Il sistema elabora automaticamente il valore sulla base dei dati fiscali (Agenzia delle Entrate) e patrimoniali (INPS, banche, ecc.).

Ecco un esempio pratico per una famiglia di 3 persone:

Redditi complessivi: €30.000

Patrimonio (mobiliare + immobiliare netto): €40.000

Scala di equivalenza: 2,04

→ ISE = 30.000 + 20% di 40.000 = 30.000 + 8.000 = 38.000

→ ISEE = 38.000 / 2,04 = circa €18.630

3) Se acquisto l’auto prima del 30 giugno, data di scadenza degli incentivi, ma la consegna avviene successivamente, perdo il diritto agli incentivi? Mi tocca pagare la vettura per intero?

Risposta. No. Il voucher per l’acquisto viene emesso dal ministero solo c’è disponibilità di fondi. Sarebbe assurdo il contrario. Il meccanismo fa sì che siano i clienti a prenotare direttamente l’incentivo, completando l’apposito form. Questo per evitare che ci siano abusi da parte di operatori professionali. Esauriti i fondi, la piattaforma non sarà più accessibile, come già accaduto in passato. L’importante è che l’acquisto venga perfezionato prima di fine giugno.

4) Posso usufruire degli incentivi 2025, anche se ho già goduto, per un’altra auto, di quelli in vigore l’anno scorso?

Risposta. Non ci risulta che ci siano impedimenti a usufruire nuovamente degli incentivi. La comunicazione pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio elenca le 5 condizioni a cui è subordinata la concessione del bonus: Non ci risulta che ci siano impedimenti a usufruire nuovamente degli incentivi.pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio elencaa cui è subordinata la concessione del bonus:

1) rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato fino alla Categoria Euro 5;

della stessa categoria omologato fino alla Categoria Euro 5; 2) intestazione del veicolo rottamato da almeno sei mesi alla persona fisica o al titolare della microimpresa che procede alla prenotazione dell’incentivo;

da almeno sei mesi alla persona fisica o al titolare della microimpresa che procede alla prenotazione dell’incentivo; 3) obbligo di mantenere la proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi;

del veicolo acquistato per almeno 24 mesi; 4) validazione dell’incentivo presso un venditore autorizzato entro 30 giorni dalla generazione del voucher.

presso un venditore autorizzato entro 30 giorni dalla generazione del voucher. 5) residenza o la sede legale in un’Area Urbana Funzionale (AUF).

5) Posso rottamare un’auto di mia proprietà e poi intestare il veicolo nuovo a un famigliare, come mia moglie o mio figlio?

Risposta. Il governo ha già precisato che ‘incentivo è riconosciuto ad un solo soggetto per nucleo familiare. La persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi. E può generare il bonus a proprio favore ovvero a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare, come definito ai fini dell’ISEE. Per l’intestatario dell’auto nuova acquistata c’è po l’obbligo di non rivenderla per almeno 24 mesi, due anni.

6) L’incentivo statale è cumulabile con quello messo a disposizione da un Comune o una Regione per lo stesso motivo cioè l’acquisto di un veicolo a zero emissioni?

Risposta. La cumulabilità dipende dall’ente locale. Per esempio la Regione Autonoma Valle d’Aosta vieta in modo esplicito la cumulabilità tra i due incentivi. Al contrario la Provincia Autonoma di Bolzano consente di sommare le due misure di incentivazione: locale e statale. Attenzione invece l’invece non è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei.

Ci sono altre Regioni e Comuni con budget dedicato a finanziare l’acquisto delle auto elettriche, ma in questo periodo dell’anno le risorse sono andate esaurite. A iniziare dai 20 milioni della Regione Lombardia, bandi chiusi anche a Firenze, Genova, Piemonte, Veneto, L’Aquila.

7) Dove trovo l’elenco dei Comuni che rientrano negli incentivi per avere la certezza di averne diritto?

Risposta- Si può trovare l’elenco dei comuni che fanno parte delle aree urbane funzionali (FUA, Functional Urban Areas) soprattutto tramite i dati ufficiali ISTAT / Eurostat. Ecco dove cercare e come fare:

Sito ISTAT – Cities & functional urban areas

Nella pagina dedicata, ISTAT spiega la metodologia e indica che la composizione delle FUA (ossia l’elenco dei comuni) è consultabile tramite Situas , il sistema informativo territoriale delle unità statistiche. (istat.it). Spiega an che che le FUA attualmente in vigore si basano sulla matrice di pendolarismo del censimento 2011 e i dati di popolazione del 2011. Entro novembre 2025 , aggiunge, successivamente alla pubblicazione della nuova matrice di pendolarismo 2021 e dopo il lavoro congiunto con la Commissione europea per stabilirne i confini, sarà disponibile sul sito istituzionale dell’Istat l’elenco dei comuni inclusi nelle FUA 2021 . A partire da tale data ed in conformità con quanto stabilito da Eurostat, le FUA 2021 italiane diverranno le nuove geografie funzionali urbane ufficiali dell’UE .

Nella pagina dedicata, ISTAT spiega la metodologia e indica che la composizione delle FUA (ossia l’elenco dei comuni) è consultabile tramite , il sistema informativo territoriale delle unità statistiche. (istat.it). Spiega an che che le FUA attualmente in vigore si basano sulla matrice di pendolarismo del e i dati di popolazione del 2011. , aggiunge, successivamente alla pubblicazione della nuova matrice di pendolarismo 2021 e dopo il lavoro congiunto con la Commissione europea per stabilirne i confini, sarà disponibile sul sito istituzionale dell’Istat . A partire da tale data ed in conformità con quanto stabilito da Eurostat, le FUA 2021 italiane diverranno le . Situas – il portale ISTAT

Il portale Situas fornisce “codici e denominazioni delle unità territoriali” e include la classificazione delle aree di policy tra cui le FUA. Si può filtrare per “ Unità statistiche” → “Comuni ” → “Aree di policy” per isolare i comuni che appartengono a ciascuna FUA. (situas.istat.it)

Il portale Situas fornisce “codici e denominazioni delle unità territoriali” e include la classificazione delle aree di policy tra cui le FUA. Si può filtrare per “ ” → “Aree di policy” per isolare i comuni che appartengono a ciascuna FUA. (situas.istat.it) Documenti regionali / bandi locali

In diverse regioni, nei bandi di coesione o strategie territoriali, viene allegato l’elenco dei comuni delle aree urbane funzionali. Ad esempio, la Regione Abruzzo mette a disposizione un PDF con “Comuni aree urbane funzionali”. (coesione.regione.abruzzo.it). Anche il Comune di Pescara pubblica l’“atto di adesione” con l’elenco dei comuni che partecipano alla sua AUF. (comune.pescara.it).

8) I concessionari stabiliscono un prezzo comprensivo di Iva mentre il limite imposto dal ministero è “Iva esclusa”. Non ho capito se gli sconti praticati dal venditore rientrino nel prezzo senza Iva o se vadano considerati solo i prezzi di listino. Risposta- Il prezzo massimo per le auto è fissato in 35 mila euro più IVA, ovvero 42.700 euro. Molti costruttori stanno rivedendo i loro listini per rientrare in questo tetto. L’Audi Q,per esempio, aveva un prezzo di partenza di 49.900 euro. Ora la Casa tedesca ha annunciato l’arrivo di una variante d’ingresso 40 e-tron da 204 CV E in cui il prezzo scende a 42.690 euro. Ovvero 10 euro sotto il limite massimo. Accedendo quindi al bonus e portando il prezzo reale a 31.690 o 33.690 euro, a seconda dell’indicatore ISEE in cui si rientra (fino a 30 o 40 mila euro). E Tesla arriva a novembre con una versione primo-prezzo della Model Y, l’auto elettrica più venduta in Italia, a 39.990 euro. Chi ha diritto agli incentivi la pagherà dunque 28.990 o 30.990 euro, a seconda dell’ISEE. 9) Si può avere l’elenco esatto delle macchine che rientrano nei limiti di prezzo e di emissioni previste per avere accesso agli incentivi? Ecco una tabella riassuntiva dei più diffusi modelli elettrici ammessi all’incentivo Fascia listino (IVA esclusa) Modello elettrico Note ~ € 17.900 Dacia Spring una delle auto più economiche incentivate ~ € 18.900 DR 1.0 EV modello compatto “base” interessante ~ € 19.490 BYD Dolphin Surf entra nella fascia bassa del limite ~ € 22.300 Dongfeng Box da città, autonomia limitata ma prezzo contenuto ~ € 23.900 Citroën e-C3 utilitaria compatta ~ € 24.900 Fiat Grande Panda elettrica rientra bene nel tetto imposto ~ € 24.900 Renault 5 E-Tech versione “entry level” della nuova 5 elettrica ~ € 24.900 EMC Yudo EV importazione cinese con prezzo competitivo ~ € 25-30.000 Fiat 500e / MINI Electric (versioni base) versioni base rientrano nel limite di prezzo ~ € 29.900 BYD Atto 3 SUV / crossover compatto che rientra nei limiti ~ € 29.900 Leapmotor B10 modello lungo ma prezzo “limite” ~ € 29.900 Renault 4 E-Tech nuovo modello che entra nella fascia intermedia ~ € 30.790 MG4 (variante standard) modello con buon rapporto autonomia / prezzo ~ € 32.100 MINI Aceman versione base rientra nel limite ~ € 33.790 BYD Dolphin (versioni superiori) rientra nella soglia se versione “base” ~ € 34.000 Opel Corsa elettrica rientra nel limite solo la versione base ~ € 34.500 Skoda Elroq SUV / crossover ~ € 35.000 Peugeot e-208 (versioni base) siamo al limite ma ancora accessibile ~ € 35.350 Citroën e-C4 crossover elettrica, alcune versioni sono sopra il limite ~ € 35.399 Lancia Ypsilon (versione base) Solo per la versione base 10) Anche le microimprese sono tenute a rispettare la procedura di prenotazione on line del bonus per i veicoli elettrici? E quali sono le differenze con i privati? Sì, anche le microimprese possono accedere agli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, ma con alcune condizioni e modalità differenti rispetto ai privati. Attenzione: le microimprese devono rispettare i limiti fissati dal regime “de minimis” per gli aiuti di Stato alle imprese Gli incentivi ottenuti in un certo arco temporale non possono superare soglie stabilite. Anche per le microimprese, come per i privati, l’incentivo si concretizza con uno sconto diretto in fattura applicato dal concessionario, che poi viene rimborsato tramite la piattaforma gestita dal Ministero / Sogei. Le microimprese devono attivarsi facendo domanda sulla piattaforma Ministero/Sogei, perché la domanda non è più presentata dal concessionario, ma dal soggetto interessato.

