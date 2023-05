Spazio ai robot a Enovitis in campo (7/8 giugno)

Spazio ai robot alla 17esima edizione di Enovitis in campo. La manifestazione dedicata alle tecnologie per la viticoltura che si terrà all’Agricola Erian – Cantina Bottenago, a Polpenazze del Garda in provincia di Brescia, il 7 e 8 giugno 2023.

Un’area tutta dedicata ai robot

Rispetto ad altre fiere di settore agricolo a Enovitis hanno individuato, per la seconda volta, un’area specifica dedicata: “A tutto il mondo della robotica e dell’automazione in vigneto”. Un settore che cresce come si legge nella comunicazione della fiera: “Una scelta dovuta, considerato sia il numero crescente di macchine automatiche e semi-automatiche oggi disponibili, robot veri e propri, con tutto l’indotto in termini di componentistica e accessori, nonchè l’interesse crescente da parte di utilizzatori e operatori”.

I robot al lavoro a Enovitis

A Enovitis i robot non saranno solo esposti o in movimento su campi prova preparati, ma “all’opera dinamicamente con dimostrazioni pratiche tra i filari quanto la tecnologia mette oggi a disposizione“.

Al lavoro Bakus di cui abbiamo scritto più volte (leggi) che ha esordito e debuttato nelle terre dello champagne, ora c’è interesse nella patria del prosecco e il marchio è diventato italiano (leggi). Sono rimasti con carta d’identità francese gli imprenditori di Sabi Agri (leggi) che oltre al trattore elettrico Alpo presentano il robot Zilus.

Il video di Bakus

La gran parte dei robot, ricordiamo anche quelli per altri settori agricoli come Farmdroid o Dino, sono elettrici ma esistono anche quelli alimentati con idrocarburi come Robotti prodotti dai danesi di AgroIntelli e distribuito dalla Spektra Agri di Ferrara.

A Enovitis protagonisti anche gli sloveni di Pek Automotive con la macchina autonoma Sloperhelper (leggi) avevano partecipato al convegno di Vaielettrico a Fiera Agricola di Verona sulle macchine elettrice (leggi). Maggiori informazioni sul sito della manifestazione.