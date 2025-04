Spark Alliance, quattro aziende per la più grande rete di ricarica europea

Nasce Spark Alliance, quattro aziende leader nella ricarica per veicoli elettrici si mettono insieme per dar vita alla più estesa e affidabile rete di ricarica d’Europa. Lo hanno annunciato a Parigi gli amministratore delegati delle quattro aziende protagoniste dell’iniziativa: Atlante, Electra, Fastned e IONITY, realtà “specializzate e interamente dedicate alla ricarica per veicoli elettrici”

A dimostrazione di come il mercato dell’auto elettrica – come rivelano anche gli ultimi dati di vendita – stia ritrovando slancio e interesse da parte delle imprese, arriva dalla Francia la notizia della nascita di Spark Alliance.

Non solo. L’iniziativa che mette insieme i quattro leader di settore va incontro a una delle esigenze più sentite dagli automobilisti. La difficoltà a districarsi tra molteplici operatori, app e sistemi tariffari diversi. Come si legge nella nota che annuncia la nuova iniziativa. “Spesso per completare una sessione di ricarica è necessario scaricare un’altra app o inserire un nuovo metodo di pagamento. La Spark Alliance risolverà questa confusione“.

Atlante, Electra, Fastned, IONITY: in una sola App 1.700 stazioni di ricarica in 25 Paesi

In sostanza, come funziona? Chi guida un veicolo elettrico potrà “accedere, ricaricare e pagare senza interruzioni in una delle oltre 1.700 stazioni dei membri della Spark Alliance“. Indipendentemente dalla marca o dal modello dell’auto. Inoltre, basterà utilizzare l’app del proprio operatore di ricarica di riferimento, senza doverne scaricare una nuova. “I conducenti potranno recarsi presso qualsiasi stazione di ricarica di uno dei membri e utilizzare l’app di uno degli altri partner per avviare e pagare la propria sessione di ricarica“. I punti di ricarica messi a disposizione sono oltre 11mila. Erogheranno tutti energia 100% green.

“Inizieremo con azioni concrete e immediate, come mostrare reciprocamente le nostre stazioni all’interno delle app degli altri membri”, ha spiegato l’ad di Atlante, Stefano Terranova. “Proseguiremo con altre iniziative per rendere l’accesso alla ricarica pubblica affidabile e di alta qualità sempre più semplice, trasparente e sicuro, guidando allo stesso tempo il settore nella preparazione alla diffusione di massa della mobilità elettrica“

“Semplice, veloce, sostenibile e affidabile”

Per Aurelian de Meaux, fondatore e ad di Electra “il futuro della mobilità elettrica: fluido, conveniente e sostenibile. E abbiamo sempre puntato su velocità, semplicità e affidabilità della ricarica. Con la Spark Alliance facciamo un ulteriore passo avanti, offrendo una rete accessibile con un colpo d’occhio e senza la necessità di cambiare app”.

Michiel Langezaal, co-fondatore e ad di Fastned, mette l’accento sulle difficoltà degli automobilisti. “Si trovano spesso in un labirinto: troppe app, troppe tessere di ricarica e stazioni di bassa qualità che generano confusione e frustrazione. Stiamo risolvendo questo problema unendo le migliori aziende di ricarica d’Europa. Per offrire l’esperienza di ricarica più fluida all’interno della più grande rete europea”.

Sull’argomento praticità torna anche Jeroen van Tilburg, ad del gruppo IONITY. “Guidare e ricaricare un veicolo elettrico dovrebbe essere un’esperienza entusiasmante e non fonte di stress. La nostra collaborazione rappresenta un passo avanti decisivo e lancia un segnale forte per la mobilità elettrica in Europa. Ricarica rapida e affidabile e semplificata, tutto all’interno dell’app che i conducenti già conoscono e utilizzano”.

