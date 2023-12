Spari sciocchezze sulle EV e fai tantissimi clic…

Spari sciocchezze sulle auto elettriche e fai tanti clic, com’è possibile? Se lo chiede, e ce lo chiede, Andrea, un lettore sconfortato da quel che si vede in rete. Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

Spari sciocchezze sulle EV e fai il botto di clic su YouTube, com’è possibile?

“Guardando un video del vostro bravo Paolo Mariano, YouTube mi propone a seguire un video dal titolo “VI SPIEGO PERCHÉ LE AUTO ELETTRICHE NON HANNO ALCUN FUTURO”. Ora, il video è pieno di banalità e di espressioni generiche tipo “molte”, “poche”, “tutti sanno che”, senza alcuna produzione di dati. E si presenta già fin dall’inizio con il solito schema del “non ce lo dicono “e del “ci vuole buon senso, ma le persone inferiori non usano il buon senso “. Sarebbe subito da dimenticare, se non fosse per un particolare che mi ha colpito, ovvero il numero delle visualizzazioni e dei like. E qui nasce la domanda che pongo a me stesso e giro a voi. Pure essendo il contenuto così evidentemente risibile, com’è possibile che un video del genere abbia così tanto seguito? E con un numero di like persino superiori a quelli del bravissimo scienziato Nicola Armaroli? Esiste un problema culturale in questo paese? Come possiamo uscirne?“. Andrea Franco

L’aria sta cambiando sui giornali più importanti

Risponde Mauro Tedeschini. La cosa paradossale è che questo clima ostile all’elettrico prende sempre più piede nel momento in cui invece i media più importanti stanno cambiando atteggiamento. Faccio l’esempio di due testate che non sono mai state indulgenti nei confronti delle auto a batterie. Partiamo dal Corriere, che qualche tempo fa ha lanciato un’iniziativa a puntate dal titolo vagamente minaccioso: “Processo all’auto elettrica“. Ora è arrivata la sentenza, che purtroppo è stata relegata nelle ultime pagine di un inserto denominato Pianeta 2030. Ebbene i 7 punti su cui si articola la sintesi finale, realizzata con alcuni esperti, sono sostanzialmente favorevoli ai veicoli a batterie. Quanto a Quattroruote, la forza di questa testata è sempre stata di lasciar parlare i numeri. E di effettuare test con un dispendo di uomini e mezzi che nessun altro in Italia può mettere in campo.

Spari sciocchezze e…/ Guardiamo alle prove serie, non ai ciarlatani in rete

In particolare la redazione ha percorso oltre 100 mila km con la Audi Q4, che peraltro non è l’auto di maggior successo nel panorama delle elettriche. Con quali risultati? Citiamo testualmente dal profilo LinkedIn del direttore Gian Luca Pellegrini: “1) La Q4, dopo 100 mila km vissuti intensamente in giro per l’Europa, è come nuova. 2) A questo ritmo, si può ipotizzare un ciclo vita utile della batteria di 320 mila km. 3) Durante la prova, il software è stato aggiornato una volta, aumentando la potenza massima di ricarica e introducendo il plug&charge alle HPC di Ewiwa. 4) È evidente che il Tco è a favore di una Bev (tenendo bassi i costi di ricarica con abbonamenti e pieni casalinghi)“. Insomma, promossa su tutta la linea. E allora perché sul web impazzano i super-critici super-incompetenti? Perché questa è l’Italia, un Paese in cui la gente non vuole fare la fatica di informarsi, preferendo sentirsi dire quel che, per pigrizia o ignoranza, le piace pensare. Come possiamo uscirne? Solo passando oltre e facendo finta che non esistano.