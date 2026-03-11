Spagna, via libera Ue agli aiuti pubblici per la filiera dell’auto elettrica. E l’Italia?







L’Unione Europea ha autorizzato in Spagna un nuovo programma di aiuti pubblici da 200 milioni di euro destinato allo sviluppo della filiera della mobilità elettrica. Il finanziamento rientra nel programma nazionale PERTE e punta a rafforzare la produzione di batterie, componenti per veicoli elettrici e tecnologie legate all’idrogeno. In Italia nulla di simile. Nonostante la crisi del nostro settore automotive, lo sportello del Mimit per la presentazione dei progetti si è aperto solo a fine gennaio.

La Commissione ha giudicato il programma “necessario, appropriato e proporzionato” nel quadro delle politiche industriali per la transizione energetica. L’obiettivo è consolidare la catena industriale europea dell’elettrico e ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime e tecnologie strategiche.

La Spagna investe sulla e-mobility con il piano PERTE

Secondo i piani di Madrid, i 200 milioni di euro saranno utilizzati per ampliare la capacità produttiva nel Paese in diversi segmenti chiave della mobilità elettrica. Tra gli ambiti finanziati, la produzione di batterie, lo sviluppo di componenti legati all’idrogeno e le attività di recupero e lavorazione di materie prime critiche.

Le risorse fanno parte del più ampio piano industriale PERTE, uno dei pilastri della strategia nazionale per la mobilità elettrica e la transizione energetica. Il programma sarà aperto alle imprese in tutta la Spagna fino al 30 giugno 2026.

Un nuovo quadro europeo sugli aiuti di Stato

L’approvazione del programma spagnolo è stata possibile grazie al nuovo quadro europeo sugli aiuti di Stato previsto dal Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF), adottato nel 2025. Un sistema creato per semplificare e accelerare gli aiuti pubblici destinati ai settori strategici della transizione verso un’economia a zero emissioni.

Regime che resterà in vigore fino al 2030, facilitando il sostegno a progetti industriali europei legati alle tecnologie pulite.

Secondo Teresa Ribera – vicepresidente esecutivo della Direzione Generale della Concorrenza – il rafforzamento della filiera industriale europea è fondamentale in un contesto geopolitico sempre più complesso. L’obiettivo non è solo migliorare la competitività industriale, ma anche rafforzare la resilienza energetica del continente riducendo la dipendenza dai combustibili fossili importati.

Il piano España Auto 2030 per la mobilità elettrica

Il programma PERTE rappresenta solo un tassello della strategia complessiva della Spagna per sviluppare il settore automotive elettrico.

Il governo di Madrid sta infatti riorganizzando l’intero sistema di incentivi nel quadro del piano “España Auto 2030“. Tra le iniziative statali sono previste sovvenzioni dirette ai consumatori per favorire gli acquisti di EV, finanziamenti per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e per i programmi di sostegno industriale.

Il finanziamento da 200 milioni appena approvato da Bruxelles rappresenta quindi solo una parte di un piano ben più ampio che punta a trasformare la Spagna in uno dei principali hub europei della mobilità elettrica.