Spagna e Volvo in difesa dell’elettrico: “No a passi indietro sui divieti al 2035″

Il governo spagnolo e il gruppo Volvo si schierano contro ogni rinvio dello stop della auto alimentate con diesel e benzina previsto dalla Commissione Ue per il 2035. Madrid e la casa svedese hanno preso posizione a pochi giorni dall’inizio della discussione a Bruxelles sulle politiche per l’industria automotive.

Spagna e Volvo si schierano con forza contro qualsiasi ipotesi di allentare gli obiettivi del regolamento UE che prevede il phase-out dei motori a combustione nel 2035. Due posizioni diverse ma convergenti, che mettono al centro un messaggio chiaro. Tornare indietro ora sarebbe dannoso per l’industria europea e per la fiducia nelle regole della transizione energetica.

La lettera di Madrid: “Non indebolite gli obiettivi 2035”

In una lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il premier spagnolo Pedro Sánchez invita Bruxelles a mantenere “l’attuale livello di ambizione”. Secondo il governo spagnolo, il mercato sta già identificando l’elettrico — in tutte le sue forme — come la soluzione più efficiente e competitiva. E un ulteriore allentamento delle norme rischierebbe di rallentare investimenti e innovazione proprio nel momento più delicato.

Una posizione che si contrappone all’iniziativa dei governi di Italia e Germania che, invece, chiedono un rinvio dello stop al 2035 o comunque regole più flessibili per consentire un passaggio più morbido al full electric dell’automotive.

La Commissione ha già introdotto una certa flessibilità, consentendo ai costruttori di calcolare le emissioni medie di flotta su base triennale (2025-2027). Ma per Madrid eventuali nuove deroghe metterebbero a rischio la competitività dell’industria automobilistica europea. Con la possibilità concreta di chiusure di siti produttivi e perdita di posti di lavoro.

Sánchez respinge l’idea di una prosecuzione oltre il 2035 della vendita di auto endotermiche o di tecnologie “prive di comprovata sostenibilità”. Riconosce il ruolo transitorio degli ibridi, ma chiede limiti alla produzione di plug-in hybrid (PHEV) per accelerare la penetrazione dei veicoli completamente elettrici.

Il governo chiede inoltre obblighi di elettrificazione per le flotte aziendali, considerate un motore essenziale per aumentare la diffusione dell’e-mobility. Inoltre, propone una nuova categoria di “auto piccola ed economica”. Per favorire modelli accessibili e rafforzare la mobilità elettrica nel segmento più popolare. Nell’elenco delle richieste spagnole è previsto un “Battery Booster” europeo, fondamentale per consolidare le filiere delle batterie e sostenere la produzione in Europa. Nonché una quota minima obbligatoria di componenti automotive prodotti nell’Ue, per rafforzare la sovranità industriale.

Un pacchetto, quello spagnolo, che punta a blindare la transizione elettrica e al tempo stesso a proteggere l’autonomia strategica del settore automobilistico europeo.

Volvo: “Un errore cancellare il divieto. Noi siamo pronti”

Sulla stessa linea della Spagna si colloca Volvo, che si dice fortemente contraria alle pressioni esercitate da Germania e Italia per indebolire il bando ai motori endotermici del 2035.

Erik Severinson, Chief Commercial Officer di Volvo Cars, ha dichiarato che abrogare il divieto sarebbe “un peccato” e soprattutto un segnale negativo per tutte le aziende che hanno già investito massicciamente nella transizione elettrica.

“Abbiamo investito molto e siamo pronti a partire”, afferma Severinson. “Cambiare ora le regole del gioco perché qualcun altro non è pronto danneggia la fiducia nel sistema”. Il dirigente riconosce che un compromesso politico verrà probabilmente raggiunto, ma teme che la posizione dei produttori pienamente impegnati nell’elettrico — come Volvo e Polestar — finirà per pesare meno nelle decisioni finali.

Volvo sottolinea anche che una marcia indietro indebolirebbe l’intera strategia europea di decarbonizzazione e toglierebbe slancio alla crescita del mercato elettrico, proprio mentre la concorrenza cinese corre sempre più veloce.

La discussione sullo stop ai motori a combustione è diventata un campo di tensione tra Stati membri e costruttori con strategie industriali molto diverse. I sostenitori del rinvio spingono per mantenere aperta la porta a PHEV, biocarburanti ed e-fuel. Spagna, Volvo e altri produttori più avanzati sul fronte elettrico, invece, chiedono che l’Unione non perda la direzione intrapresa: incentivi mirati, filiere europee più forti e regole stabili per accompagnare la crescita dell’e-mobility.