Spagna, le rinnovabili al 100% della domanda elettrica in un giorno feriale

Record in Spagna: per la prima volta in assoluto la domanda di energia elettrica è stata coperta al 100 per cento da rinnovabili in giorni feriali. In precedenza, era accaduto soltanto durante i fine settimana o durante più giorni di vacanza consecutivi

Il 16 aprile 2025 sarà ricordato come una data storica nel sistema elettrico della Spagna e, in particolare, per la transizione energetica spagnola. Per la prima volta, l’intera domanda elettrica del paese iberico è stata soddisfatta esclusivamente da fonti rinnovabili. Lo ha confermato Red Eléctrica, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale.

Nel dettaglio, il mix energetico rinnovabile che ha permesso questo risultato storico è stato così composto. Eolico: 256 GWh (45,8% della produzione totale). Solare fotovoltaico: 151 GWh (27%). Idroelettrico: 129 GWh (23,1%). Solare termico: 11 GWh (2%). Rimangono al12 GWh, tra altre fonti e rifiuti rinnovabili.

L’energia eolica si conferma come colonna portante della generazione rinnovabile, con il fotovoltaico e l’idroelettrico che si contendono la seconda posizione su posizioni non molto distanti tra di loro, con una buona suddivisione delle fonti energetiche

Perché è importante sottolineare l’importanza dell’evento in un giorno feriale. Durante la settimana, i consumi industriali e commerciali sono più elevati rispetto ai fine settimana o alle festività. In questa situazione, sia la rete che il sistema elettrico sono sottoposti a una maggiore flessibilità operativa. Sia in termini di gestione degli accumuli sia di modulazione del carico.

Ma non è il solo record battuto negli ultimi giorni dalla Spagna. Il 21 aprile – alle 13:35 – il l’insieme degli impianti fotovoltaici hanno stabilito un nuovo record di potenza- Raggiungendo 20.120 MW, con un incremento dello 0,7% rispetto al precedente massimo registrato il 12 luglio 2024.

In quel momento, il fotovoltaico ha coperto il 61,5% del mix di generazione, nonché il 78,6% della domanda nazionale. Il dato è particolarmente rilevante se teniamo conto che è stato ottenuto ad aprile, con irraggiamento solare inferiore rispetto ai mesi estivi.

Produzione elettrica rinnovabile in Spagna (16 aprile)

Fonte Energia prodotta (GWh) Percentuale della produzione totale Eolico 256 45,8% Solare fotovoltaico 151 27,0% Idroelettrico 129 23,1% Solare termico 11 2,0% Altre fonti rinnovabili 11 1,9% Rifiuti rinnovabili 1 0,2%

Spagna, ruolo delle rinnovabili per la mobilità elettrica

Questi successi dimostrano che il sistema elettrico spagnolo sta raggiungendo livelli di integrazione delle rinnovabili sempre più avanzati. Con maggiori capacità di previsione meteorologica e sistemi di accumulo energetico sempre più diffusi (batterie e pompaggio idroelettrico). Grandi passi avanti sono stati fatti anche nella digitalizzazione della rete e nella risposta attiva della domanda.

Tutto ciò rappresenta una base fondamentale per l’espansione della mobilità elettrica. Veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica intelligente (smart charging) potranno svolgere un ruolo attivo nel bilanciamento della rete, offrendo flessibilità addizionale.

Rimane da gestire un ultimo “inconveniente” che viene usato dai sostenitori dei combustibili fossili o del nucleare, per dimostrare che le rinnovabili da sole sono ancora un problema. In alcuni giorni di grande produzione da fanti rinnovabili i prezzi dell’elettricità scendono verso lo zero o anche al di sotto. Il che riduce i profitti degli operatori.

Ma questo non tiene conto dei benefici per il sistema Paese. Secondo la Banca di Spagna “un aumento della quota di energia verde nel mix elettrico dal 50% al 60% porterebbe a un calo di circa il 25% dei prezzi dell’energia elettrica“. Il problema si potrebbe risolvere con contratti “a due vie” in cui si fornisce un minimo garantito ai produttori anche in caso di prezzi negativi.

La Spagna ha un costo della bolletta elettrica che la metà di quello dell’Italia. Perché dipende meno dal gas e perché ha deciso di chiudere le centrali nucleari per evitare extra costi in bollette. Mentre in Italia si pensa di riaprirle.

