La Spagna vola: 28 GW di rinnovabili in un giorno (obiettivo 81% al 2030)

La Spagna ha autorizzato 28 gigawatt di nuovi impianti rinnovabili in un solo giorno. Il governo di Madrid ha fissato per il 2030 un obiettivo molto ambizioso: soddisfare la domanda di energia elettrica per l’81% con fonti rinnovabili. In pratica, il doppio dell’Italia.

La Spagna fa sul serio e si candida a diventare una delle principali potenze delle rinnovabili in Europa. Il ministero per la Transizione ecologica ha appena dato il via libera a 28 gigawatt di nuova potenza, per il 90% coperti da impianti rinnovabili.

Per la cronaca, il ministero ha sbloccato progetti per 28.123 megawatt di nuova potenza, per un totale di 17 miliardi di euro di investimenti che daranno occupazione a 300mila lavoratori.

La Spagna spinta sulle rinnovabili: triplicare il solare e raddoppiare l’eolico nei prossimi cinque anni

Il grosso come detto va al solare: dei 283 impianti autorizzati, 239 sono campi fotovoltaici per 24,8 GW, 43 sono eolici per 2.680 MW, a cui si deve aggiungere un impianto idroelettrico di pompaggio da 573 MW.

Fin qui i numeri. Ma va ricordato anche l’obiettivo politico: tutti i progetti autorizzati devono essere completati entro i prossimi tre anni. Perché la Spagna all’interno del suo Pniec ha fissato per il 2030 un obiettivo molto sfidante: coprire l’81% della domanda di energia elettrica con le rinnovabili.

Per arrivarci dovrà triplicare la quota di fotovoltaico e raddoppiare quella di eolico. Ricordiamo che l’obiettivo al 2030 del Pniec italiano è pari al 41% di copertura della domanda. Ma il governo di destra si balocca con il nucleare è sogna per il 2040 una quota del 10% coperta da energia atomica.