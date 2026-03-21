Spagna, con le rinnovabili energia a 14 euro, Germania e Italia (con il gas) a 100







Mentre il conflitto in Medio Oriente fa schizzare il prezzo del gas e manda in fibrillazione i prezzi dell’elettricità in Europa, la Spagna guarda tutti dall’alto. Il prezzo è di poche decine di euro al megawattora, contro i cento e passa pagati da tedeschi e italiani. È il risultato della scommessa sulle energie pulite.

Pochi giorni fa, mentre il Consiglio europeo si riuniva a Bruxelles nel pieno della crisi innescata dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il premier spagnolo Pedro Sanchez si è presentato alla stampa il piglio di chi ha dei numeri dalla sua. «In Spagna, dove le rinnovabili rappresentano oggi quasi il 60% della generazione di energia elettrica, i prezzi si attestano intorno ai 14 euro per megawattora. In Italia, Germania e Francia, i prezzi erano superiori ai 100 euro per megawattora. Non è un caso“. ha detto il premier socialista.

Questo avveniva una settimana fa. I dati aggiornati al 21 marzo 2026 parlano chiaro: Spagna a 37,57 euro per megawattora, Germania a 102,39, Italia a 157,45 euro per megawattora Un divario che, nelle giornate di maggiore produzione rinnovabile, si allarga ulteriormente, portando i prezzi iberici a toccare le frange più basse del continente. Il differenziale non è congiunturale: è strutturale, ed è il frutto di scelte politiche precise.

Spagna, la macchina delle rinnovabili

Tra dicembre 2019 e giugno 2025, la Spagna ha raddoppiato la sua capacità eolica e solare, aggiungendo oltre 40 GW, più di qualsiasi altro Paese dell’UE ad eccezione della Germania, che però è un mercato energetico di dimensioni doppie. Il risultato è un mix elettrico che ha ormai poco a che fare con i combustibili fossili. Nel 2024, la capacità fotovoltaica installata ha raggiunto i 32.043 MW, superando leggermente l’eolico (32.007 MW). Diventando la fonte con la maggiore potenza del parco elettrico spagnolo. Le rinnovabili rappresentano ormai oltre il 66% della capacità totale installata. Nello stesso anno, la quota di rinnovabili nel mix elettrico ha raggiunto il 56%, con un aumento di sei punti percentuali rispetto all’anno precedente, che era già stato il più alto fino ad allora.

Il 2025 ha poi portato un record destinato a restare nella memoria della transizione energetica europea. Il 16 aprile 2025, per la prima volta, la rete spagnola ha funzionato interamente con energia rinnovabile durante un giorno feriale. L’eolico, il solare e l’idroelettrico hanno soddisfatto tutta la domanda di elettricità della penisola. Un risultato straordinario, considerando che durante la settimana la richiesta industriale e commerciale è molto più alta che nei fine settimana. Nel complesso, nel 2025 la Spagna si è attestata intorno al 54% di quota rinnovabile nel proprio mix elettrico. In linea con la Germania ma ben al di sopra di Francia, Italia e della media UE.

Il disaccoppiamento dal gas

Per capire perché questo si traduca in bollette più leggere, bisogna comprendere come funziona il mercato elettrico europeo. Il prezzo dell’energia all’ingrosso è determinato dall’unità di produzione marginale — cioè la più costosa fra quelle in funzione — necessaria a soddisfare la domanda. In Europa, questa unità è quasi sempre una centrale a gas. Quando le rinnovabili saturano la rete, il gas viene progressivamente escluso, e con lui il suo prezzo. Quando la generazione da tecnologie a basso costo come l’eolico e il solare cresce a sufficienza, sostituisce progressivamente gas e carbone. Facendo sì che l’energia da fonte fossile determini meno frequentemente il prezzo finale. In Spagna, questa sostituzione avviene soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando la produzione fotovoltaica raggiunge il picco, o nelle ore notturne, quando spira un vento forte.

I numeri dell’analisi pubblicata dal think tank Ember lo dimostrano. Se nella prima metà del 2019 i combustibili fossili dettavano il prezzo dell’energia in Spagna per il 75% del tempo, nella prima metà del 2025 questa percentuale è crollata ad appena il 19%. Conseguenza diretta: il prezzo all’ingrosso dell’elettricità in Spagna nella prima metà del 2025. Pari a 62 euro per MWh, è risultato molto inferiore al costo della produzione di elettricità con il gas. Che nello stesso periodo si è attestato in media sui 111 euro per MWh. In Italia, per fare un paragone, il gas fa il prezzo per il 70% delle ore.

La produzione di energia elettrica da combustibili fossili ha coperto soltanto un quinto della domanda di elettricità in Spagna (20%). Con una quota notevolmente inferiore rispetto a Germania (41%) e Italia (43%). Per gli analisti del think tank Ember, il disaccoppiamento strutturale tra prezzi del gas e prezzi dell’elettricità è il vero successo del modello spagnolo. Ed è la principale assicurazione contro gli shock geopolitici.

Spagna, misure fiscali per cinque miliardi

Il conflitto esploso tra Usa-Israele e Iran ormai da tre settimane, ha prodotto un’impennata immediata sui mercati delle materie prime. I prezzi del greggio sono risultati mediamente superiori del 60% e il gas del 54% rispetto ai livelli precedenti al conflitto. I Paesi che fanno maggiormente affidamento sul gas per la produzione di elettricità risentono di più dei rincari dei prezzi elettrici. L’effetto del conflitto in Medio Oriente è più forte nei Paesi che mantengono una forte dipendenza dal gas per la produzione di elettricità e per la flessibilità del sistema energetico. Tra i Paesi che fanno maggiore affidamento sulle centrali a gas, l’Italia è uno dei mercati più esposti alla variazione dei prezzi del gas, mentre la Spagna è il meno esposto.

Anche la Spagna, naturalmente, non è immune. Dopo l’attacco congiunto di Usa e Israele sull’Iran e l’escalation del conflitto, i prezzi dei carburanti in Spagna sono aumentati di oltre il 25% per il gasolio. Il governo di Sánchez ha risposto con un pacchetto d’intervento straordinario da 5 miliardi. Il piano prevede tagli alle accise sui carburanti, riduzione dell’IVA sull’energia e un potenziamento dei poteri di vigilanza della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc) per sanzionare le aziende che dovessero speculare sugli aiuti pubblici.

Il governo spagnolo punta a intervenire in modo mirato, cercando di attenuare gli effetti immediati della crisi senza compromettere la transizione energetica, che resta uno degli assi centrali della strategia di Madrid. Una distinzione non banale, in un momento in cui, come ha ammonito lo stesso Sánchez al Consiglio europeo, non mancano governi pronti a sfruttare la crisi per ridimensionare il Green Deal.

Transizione, vera risposta all’emergenza

Il vantaggio spagnolo è reale, ma non privo di complessità. A maggio 2025, l’uso di gas per i servizi di rete è raddoppiato rispetto all’anno precedente, arrivando a pesare per il 57% sul prezzo finale dell’elettricità, contro una media del 14% nell’anno precedente. Il sistema elettrico spagnolo, sempre più dominato da solare ed eolico, ha bisogno di reti più robuste e di accumuli capaci di gestire le fluttuazioni. Il rafforzamento della rete si rende necessario soprattutto dopo il grande black out dell’estate scorsa, perché deve essere in grado di gestire al meglio la crescita delle energie verdi.

Ma la lezione fondamentale che la Spagna offre al resto del continente è già scritta nei dati di questi giorni. Investire nelle rinnovabili non è soltanto una scelta ambientale: è una scelta di sicurezza nazionale ed economica. Ogni gigawatt di solare o di eolico installato è un argine contro la prossima crisi geopolitica, contro il prossimo rincaro del gas, contro la prossima guerra lontana che finisce per entrare nelle bollette di casa. Mentre l’Europa discute se rallentare la transizione energetica in nome dell’emergenza – come si vede anche dalla discussione di questi giorni sulla revisione del meccanismo della tassa sulla CO2 – la Spagna dimostra esattamente il contrario: la transizione è l’unica vera risposta all’emergenza.