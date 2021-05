Con una Nissan Leaf sarebbe stato uno scherzo, ma fare mezza Europa con la Audi e-tron 55 non è semplice. Bella, ma consuma. L’ingegnere Leonardo Spacone – inventore del Power Cruise Control (leggi) – è partito da Milano per attraversare 14 Paesi europei (10mila chilometri in totale) e raggiungere Capo Nord. La notizia è che rispetterà i limiti delle emissioni previste nel 2030.

Un viaggio nel tempo molto duro visto che oggi il limite è pari a 122 grammi di CO2 per chilometro contro i 76,5 che si dovranno rispettare tra meno di dieci anni. Per di più le emissioni variano da Paese a Paese a seconda del mix energetico prevalente.

Il MegaWattora Tour con Power Cruise Control

L’ingegner Spacone è partito da Milano per il tour europeo a zero emissioni – andrà avanti fino al 30 di maggio- per venti giorni di studio delle prestazioni elettriche legate al livello di emissioni. L’aspetto più interessante di MegaWattora Tour – questo il nome del progetto – è la verifica del reale livello di impatto ambientale dell’auto elettrica.

L’auto elettrica è sostenibile (anche in Polonia)

Il test vuole indagare quanto incide la modalità di produzione dell’energia necessaria all’auto. Il mix energetico italiano – secondo le stime – permette di viaggiare, rispettando i limiti di emissioni, a una media di 100 km/h mentre in Austria si può premere l’acceleratore fino ai 130 km/h grazie ad una forte produzione energetica da rinnovabili. La Germania è meno green dei cugini austriaci e la velocità calerà. E in Polonia, dove vi è una forte componente di energia prodotta dal carbone, a che velocità si potrà viaggiare? Parametro tutto da verificare su strada.

Paese che vai, mix energetico che trovi

Chiara la filosofia di MegaWattora Tour :”Dimostrare con i fatti, cioè viaggiando, quale sia la situazione attuale. Per questo abbiamo deciso di intraprendere un viaggio dall’Italia, attraverso l’Europa centrale e del nord, con un’auto 100% elettrica. Vogliamo valutare Paese per Paese quali siano le emissioni generate per la produzione dell’energia utilizzata per la ricarica. I dati in tempo reale delle emissioni per ogni kWh generato saranno consultati su ElectricityMap da dove è possibile ottenere il dato sulle emissioni necessarie alla generazione dell’energia“.

Sarà un test utile per i costruttori e le istituzioni per capire la distanza dagli obiettivi del 2030. “La mobilità elettrica è sicuramente una strada da percorrere nel percorso di azzeramento delle emissioni, ma la modalità di produzione dell’energia gioca un ruolo di fondamentale importanza. Un’auto elettrica produce zero emissioni durante la marcia, ma la generazione dell’energia con la quale si muove, ancora non sempre“. Una maggiore sostenibilità si avrà quando tutte le auto, già oggi c’è chi riesce in parte attraverso l’autoproduzione, saranno alimentate da un mix energetico a dominanza di rinnovabili.

Tour a velocità variabile: il Nord Italia ai 100 all’ora

Come ogni buon ingegnere che si rispetti Spacone ha sintetizzato in poche formule l’obiettivo. In Nord Italia – mix energetico diverso dal Sud – la velocità indicata per rispettare i limiti del 2030 partirà da 100 km/h, varia a seconda della variazione della produzione di rinnovabili. Più sole, più fotovoltaico, più velocità.

Il limite di emissioni vale naturalmente per tutti i motori. Saranno in grado quelli termici di stare dentro i parametri? “Volendo effettuare un paragone con una pari segmento, ma con alimentazione a gasolio, il limite di emissioni non sarebbe mai raggiungibile – sottolinea Spacone – neanche riducendo la velocità a quella di minimo consumo“.

La velocità giusta te la dice Power Cruise Control

Il calcolo dell’energia da utilizzare per ciascuna tappa di viaggio sarà effettuato utilizzando il software Power Cruise Control: “In grado di fornire dati attendibili di consumo e previsioni

esatte, sulla base dei parametri altimetrici, ambientali, considerando dunque tutte le variabili in gioco nel calcolo dei consumi“.

La rotta di MegaWattora Tour prevede l’attraversamento di 14 Paesi. All’andata: Italia, Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia. Al ritorno l Audi e-tron 55 passerà per Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Olanda e Germania, per 10.000 chilometri totali. “Il viaggio permetterà di esplorare quanto ogni paese europeo sia attualmente in grado di sostenere la mobilità elettrica attraverso un mix di produzione energetica rinnovabile e con basse emissioni di CO2″.

“Misurerò la virtù dei Paesi europei”

Individuati i diversi gap rispetto ai limiti del 2030 si realizzerà una mappa con Paesi virtuosi e altri meno: “Vedremo come alcune nazioni siano già in linea con tali standard mentre altre siano ancora lontanissime dagli obiettivi europei“.

Spacone lavora anche sulla sostenibilità nella nautica con il progetto Sea X (leggi) e ha lanciato l’idea di traghetti elettrici per lo Stretto di Messina (leggi). Con MegaWattora Tour si visiteranno i cantieri dedicati alla produzione di barche elettriche. Ispirazione e confronto.

