Sotto 20 mila euro che elettriche ci sono?













Sotto 20 mila euro che auto elettriche ci sono? Lo chiede un lettore che deve sostituire la seconda macchina di casa. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Sotto 20 mila euro che autonomia hanno le auto?

“Torno sul tema già toccato da altri lettori, ma per me arrivato di attualità ora con la necessità di sostituire la vecchia Micra come seconda auto di casa. Un’elettrica può fare al caso mio, perché potrei ricaricare nel garage di casa a costi molto bassi. E non faremmo comunque percorsi molto lunghi. Ma mi rifiuto di prendere in considerazione una citycar, o utilitaria che dir si voglia, che costi più di 20 mila euro. Una soglia per me invalicabile. Mi potete dire tra le elettriche che tipo di offerta trovo con questo prezzo? E quanta strada farei con la batteria piena? Grazie per la risposta e buon lavoro”. Alfio De Luca

I cinque modelli tra cui scegliere (per ora)

Risposta. A noi risultano 5 modelli, i cui prezzi vanno presi con beneficio d’inventario: possono cambiare da un giorno all’altra con sconti o rincari. Si parte dai 15.900 euro della cinese Leapmotor T03, importata da Stellantis, tuttora in offerta rispetto ai 17.900 euro del listino ufficiale. Appena sopra, a circa 16 mila euro, c’è la Dacia Spring (gruppo Renault), ma in questo caso si tratta del Model Year 2024. Qui il prezzo è di circa 16 mila euro. Anche questo modello è made in Cina. A salire si trova poi la DR 1.0 EV del gruppo molisano Di Risio, pure questo prodotta in larga parte in Cina, a 18.900 euro. Per arrivare a un’auto prodotta in Europa si deve salire ai 19.500 euro della nuova Renault Twingo. C’è poi la Dolphin Surf (torniamo a una marca cinese), che ha la versione d’attacco a 19.790 euro. Quanto all’autonomia, la percorrenza maggiore è della Twingo con 263 km, seguita dalla T03 con 256 (vedi tabella). Proprio la T03 nel 2026 è l’elettrica più venduta in Italia, con quasi 15 mila auto consegnate.