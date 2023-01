La mia soluzione finale? Sostituzione rapida delle batterie

Antonio ripropone un vecchio tema, quello della sostituzione rapida delle batterie o battery swap. Cerchiamo allora di rifare il punto su questa tecnologia, con alcuni pregi e tanti difetti. E analizzare lo stato attuale dell’arte. Potete inviare le vostre domande a info@vaielettrico.it.

Batterie standard e stazioni di scambio nei distributori

“ Vi scrivo perché stamattina mi sono imbattuto su un vostro articolo ed ho trovato il vostro indirizzo email e vorrei rappresentare a voi, che ve ne occupate, alcune mie considerazioni che mi sembrano ovvie ma di cui finora non trovo traccia tra chi se ne occupa o ne scrive.

Scusate, non vorrei sembrare polemico ma io non riesco a capire come mai, in questo mondo che si vorrebbe così tanto salvare dall’inquinamento, si investano tante energie e risorse per promuovere l’auto elettrica senza capire alcune cose che mi sembrano fondamentali per fare decollare il mercato.

1. Standardizzazione a livello globale con accordo tra le case automobilistiche delle dimensioni caratteristiche e sito di alloggiamento delle batterie sulle auto

2. Conversione/integrazione delle aree di servizio della rete stradale in stazioni di cambio batterie.

L’idea sarebbe questa:

Compro la mia auto senza batteria (a un prezzo migliore e quindi concorrenziale perché senza batteria) e la batteria la noleggio carica ogni volta che mi fermo alla stazione di servizio dove, con tempi di attesa minimi paragonabili ad un classico rifornimento o addirittura inferiori, sosto su una apposita pedana dove mi sfilano automaticamente la batteria esausta dal suo alloggiamento e infilano quella carica, (come sulle macchinine elettriche giocattolo di tanti anni fa’) pago con addebito in abbonamento sul conto in base ai km percorsi e riparto subito. Se si fosse fatto da subito così, l’auto elettrica credo sarebbe già realtà in tutto il mondo e si sarebbero anche salvati i posti di lavoro ed il servizio che svolgono le aree di servizio. Come si fa a non capirlo? Boh. Forse la solita speculazione o gli interessi, protezionismi e invidie tra le case produttrici?

Basterebbero forse una o due case produttrici che si accordassero e lavorassero in questo senso e tutte le altre credo che seguirebbero. Grazie per il mio piccolo sfogo per ciò che mi sembra ovvio e che probabilmente in molti come me hanno già pensato da tanto tempo ma che sembra non sia stato preso per nulla in considerazione da chi effettivamente si occupa della problematica, che invece si ostina a volerci fare comperare delle auto costosissime e a tempi di attesa ricarica lunghissimi „ Antonio Palmitesta

Sembra facile, ma non lo è: ecco perchè