Sostenibilità ubana, se ne parla da domani alla Triennale Milano

Giovedì 4 novembre alle ore 18,30, nella sede della Triennale Milano, si terrà l’incontro Revolutionary Roads. Vedrà protagonisti Federico Parolotto, Senior Partner – MIC Mobility in Chain, e Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, in dialogo con Mikael Colville-Andersen, Urban Designer / Urban Mobility Expert, sui temi della mobilità urbana legati alla sostenibilità. Introduce: Paolo Martini, imprenditore e curatore.

Gli appuntamenti della serie The Sweet Tomorrow, ciclo di incontri dedicato ai temi della sostenibilità, proseguiranno il 16 novembre con Soluzioni tecnologiche per la questione ambientale

con Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Genova

Introduce: Paolo Martini; il 26 novembre con Humanité végétale et Les graines du monde: l’Institut Vavilov Un pensiero evolutivo sul rapporto uomo-vegetale

con Mario Del Curto, fotografo

Introduce: Paolo Martini; il 14 dicembre, ore 18.30, con Ricostruire l’identità della materia

con Martina Bragadin Margherita Crespi, Benedetta Pomini, META in dialogo con Damiano Gullì, Head Curator del Public Program di Triennale Milano, e Paolo Martini, imprenditore e curatore.

Il progetto The Sweet Tomorrow di Elisa Sommaruga e Paolo Martini, imprenditori e curatori, è promosso da Triennale Milano con il supporto di Intesa Sanpaolo.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—