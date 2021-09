Sostenibilità, che cosa significa davvero?

Sostenibilità è la parolina magica che ricorre spessissimo su questo sito e nel dibattito pubblico. Ma che cosa vuole dire? E come perseguirla in un mondo che punta anche alla crescita economica perenne? Riportiamo il punto di vista di un grande architetto, Michele De Lucchi, a cui seguiranno altre opinioni. A partire dalle vostre, naturalmente.

Sostenibilità secondo un grande come Michele De Lucchi

Usciamo per una volta dal recinto della mobilità, dalle due e quattro ruote. In genere si dice sostenibile”un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri“. E sostenibilità è stata la la parolina che ha fatto da riferimento anche al Salone del Mobile da poco concluso a Milano. E De Lucchi ne ha parlato “non senza imbarazzo” in un colloquio con il Corriere. Perché imbarazzo? “Come si fa a fare ‘cose’ senza consumi, rifiuti e distruzione della risorse?“, risponde De Lucchi. “È inevitabile che produrre sia in qualche modo contro la sostenibilità, anche se dobbiamo farlo per continuare a distribuire quel grado di benessere che abbiamo costruito“. Secondo il grande architetto la strada è “ragionare prima, avere coscienza di ciò che facciamo, aggiungendo qualcosa all’attualità del fare“. E qui cita un grande maestro come Ettore Sottsass quando diceva che “la maniera migliore di affrontare l’ecologia è fare oggetti che siano amati”.

Almeno qui evitassimo i soliti estremismi…

Già, oggetti che siano amati e quindi durino nel tempo, in contrapposizione alla società dell’usa e getta che abbiamo visto imparare negli ultimi decenni. L’appello di De Lucchi è evitare di dividersi tra Guelfi e Ghibellini anche su questo tema: “Fare e produrre già di per sé è difficilmente sostenibile. Dunque in questa grande sfida che mette assieme tutti i protagonisti del fare bisogna che ci sia un sistema equilibrato. E a tal fine estremizzare i conflitti non è mai costruttivo“. Ognuno vede gli estremisti dove vuole. C’è chi accusa anche noi di essere estremisti dell’elettrico, forse non conoscendoci abbastanza. E chi invece chi dà dell’estremista a chi si ostina a cercare il pelo nell’uovo per dire che no, l’elettrico non è a emissioni zero. E che produrre le batterie e l’energia inquina. Dov’è il punto di equilibrio, dunque, anche nel mondo della mobilità? L’elettrico è un passo avanti o, come si insinua, solo uno spostare le emissioni da un punto all’altro?