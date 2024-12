Sosta nella colonnina spenta e viene multato

Sosta nella colonnina spenta a Genova (con l’auto elettrica) e viene multato: giusto così? O si può vincere il ricorso? È la domanda di Roberto. Vaielettrico risponde. Ricorfiamo che le vostre mail vanno inviate a Info@vaielettrico.it

Sosta nella colonnina e…/ “La stessa Polizia Locale mi dice di tentare il ricorso, che dite?

“V orrei condividere con voi quanto mi è successo nella mia città, Genova, anche per capire se sono in torto o ha ragione la solerte Polizia Locale… Ho parcheggiato la mia BYD presso la colonnina Enel X posta in Via Carducci, dotata di due stalli per la ricarica, ma inequivocabilmente SPENTA. Tra l’altro questa colonnina è spenta da tempo immemore, e spesso ci vedo parcheggiate anche auto termiche. Al mio ritorno mi sono ritrovato la sanzione, in cui si rileva che parcheggiavo presso la colonnina senza ricaricare. Ho interpellato la Polizia Locale e, dopo vari consulti, mi hanno detto che da Codice della Strada è corretto multare, anche se la colonnina non è funzionant

Insomma non vogliono annullare la multa. Mi hanno consigliato comunque di tentare il ricorso al Giudice di pace. Secondo voi ne vale la pena? È corretto il comportamento della Polizia Locale? Grazie mille “. Roberto Nencini

Vediamo che cosa dice il Codice della Strada…

Risposta. Riportiamo continuamente racconti di colonnine ben funzionanti occupate da auto non in carica, senza che la Polizia Locale intervenga. Ma poi, semel in anno, capita anche di riportare il caso opposto: auto in sosta nella colonnina spenta e tac, arriva la multa. È già sucesso ad altri automobilisti, come nel caso di Milano che abbiamo riportato qualche mese fa. In effetti il Codice non fa distinzione tra colonnine accese o spente. Ecco il testo dal sito del Ministero dei Trasporti: "Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici: il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un'ora l'operazione". Però sarebbe interessante sentire comunque che cosa ne pensa un Giudice di Pace…