Sorpresa: dal 1° aprile pago il kWh come due anni fa

Sorpresa: il costo del kWh per la fornitura domesticà è tornato ai livelli pre crisi. L’ha scoperto Ivano che da buon analista, non si limita a monitorare i consumi ed escogitare strategia per ridurli, ma è attento anche ai costi. Ecco quindi la radiografia completa dei costi di rifornimento e ricarica per la sua Skoda Octavia iV plug-in hybrid in 28 mesi di utilizzo caratterizzati dalla fiammata dei prezzi energetici. La sorpresa? Il prezzo del kWh per la sua fornitura domesticà a tornato ai livelli pre crisi.

di Ivano Monici

Dopo le notizie uscite a fine marzo, anche su Vaielettrico, sulle decisioni dell’ARERA in relazione alla rimodulazione delle tariffe e dei costi dell’elettricità per il mercato tutelato, il primo aprile (speriamo che non sia il famoso pesce!) sono andato a “controllare” nell’apposita pagina internet del mio fornitore, ed ho trovato queste informazioni (indico solo le voci con un valore non quelle con valore a zero: alcune voci di dispacciamento e di oneri di sistema non sono infatti valorizzate):

Tariffa Bioraria Residente dal 1º Aprile 2023 al 30 Giugno 2023

A) Spese per la materia energia:

-Costi per la quota fissa (al mese): 4,8666 €

-Costi per la quota energia per fascia: Energia F1 a 0,12402 €/kWh. Energia F23 a 0,11245 €/kWh;

B) Servizi di rete (trasporto, gestione contatore, oneri di sistema):

-Costi per la quota fissa (mese): Trasporto: 1,72 €

-Quota potenza (€/kW potenza impegnata/mese): Trasporto: 1,71 €

-Costi per la quota variabile (€/kWh, per ogni mese): Trasporto: 0,00943 €. Oneri di sistema: 0,030263 €,

Iva del 10% per utenza domestica da aggiungere alle tariffe A e B.

Grandissima sorpresa! Perché, fatti tutti i conti (tolte le spese fisse che pagherei anche senza ricaricare l’auto) ed aggiunta l’IVA, vengo a pagare il kWh addirittura meno, seppure di pochissimo, di quanto pagavo quando ho acquistato l’auto.

Quanto mi sono costate le follie del mondo?

Ma, in questi 28 mesi, quanto mi sono costate le “follie del mondo”? L’analisi che segue è proprio relativa ai costi elettrici per caricare la batteria della mia Skoda Octavia Combi iV Plug-in Hybrid. E non solo!

Il grafico che segue mostra, per tutte le cariche e tutti i tipi di carica che ho fatto (a casa a tariffa ridotta, a casa a tariffa intera, in punti di ricarica pubblici gratuiti, in officine (gratis) ed in punti pubblici a pagamento), l’evoluzione dei prezzi (dove ho pagato, ovviamente). Il prezzo al kWh, come detto, comprende le spese per la materia energia, i relativi costi e l’IVA. Non comprende i costi fissi non legati al consumo di kWh:

Naturalmente, le curve da esaminare sono quelle delle tariffe unitarie di casa: in rosso a tariffa intera (F1) ed in verde a tariffa ridotta (F23). Nel rettangolo rosso tratteggiato posto in basso a sinistra sono racchiuse le ricariche gratuite, pubbliche o in officina: moltissime all’inizio poi, man mano che la curva delle tariffe sale, sempre più rare, fino a scomparire del tutto da poche settimane prima del folle aumento del 1° ottobre 2022.

Anche sei volte in più nel momento peggiore

A quel punto, a casa, la tariffa era di 0,66 €/kWh di giorno e di 0,63 € di notte e nei festivi, per cui sono diventate convenienti le tariffe che il Centro Commerciale aveva iniziato a praticare dopo il gennaio del 2022, e dal 2 ottobre ho iniziato a portare l’auto in quelle colonnine per la ricarica, pagando poco meno di 0,37 € con IVA (ellisse rossa tratteggiata). Ovviamente, in base alle necessità di ricarica (o di salute) ho anche continuato a ricaricare a casa, più spesso dopo il piccolo calo del primo gennaio di quest’anno.

In ogni caso, dalla prima tariffa, il costo si era nel tempo più che triplicato (e, considerando che le ricariche gratuite abbattevano inizialmente i costi, nel periodo peggiore, l’esborso è diventato anche di sei volte maggiore!).

Poi, questa “sorpresa”, inattesa in questa entità, del primo aprile 2023! Di colpo tornati al costo iniziale, “passando” nel frattempo dalla piccola riduzione operata dal primo gennaio di quest’anno e fino al 31 marzo!

Cronistoria delle mie 420 ricariche (gratuite comprese)

Vista l’evoluzione nel tempo delle tariffe unitarie, voglio evidenziare, in termini pratici, il costo effettivo sostenuto.

La prima considerazione che faccio si “aggancia” ancora al precedente grafico. Le 420 cariche fatte fino ad oggi (comprese le gratuite), mi sono costate in totale 612,69 € (cariche e pre-climatizzazioni, senza le quali il costo sarebbe stato di 551,01 €). Anche senza ricariche gratuite, se avessi potuto pagare tutte le cariche alla tariffa minore avuta in Fascia F23, la spesa sarebbe stata di 441,64 €. Questo vuol dire che, anche senza cariche gratis, la spesa sarebbe stata solo il 75% di quanto ho invece pagato (ma a quei prezzi ci sarebbero sicuramente anche oggi colonnine gratuite qui attorno, ed il risparmio sarebbe stato ancora superiore, ragionevolmente avrei pagato meno della metà di quanto ho effettivamente sborsato).

Le considerazioni successive, invece, derivano dalla seguente tabella, che mostra, anno per anno e mese per mese:

kWh caricati, Km percorsi, costi, numero di cariche a pagamento e gratuite. Con indicazione del consumo annuale (per il 2020 del solo mese di dicembre, avendola ritirata nuova il giorno 2/12/2020).

Una tabella articolata, che non descrivo in dettaglio, ma indico, per facilitarne la lettura, che nei riquadri superiori ci sono i dettagli di ciascun mese di ogni anno, mentre in basso ci sono i dati minimi, medi e massimi delle voci mensili nelle colonne.

A sinistra, posta tra i riquadri superiori e la zona dei dati minimi, medi e massimi, ci sono i totali globali di:

kWh totali caricati, Km totali percorsi (all’ultima carica), il costo totale senza pre-climatizzazioni, il costo medio in euro a kWh, il numero di cariche: totali e gratuite.

Il costo al km passato da 0,008 a 0,057 euro

Evidenzio solo i seguenti punti:

il costo a kWh è passato dai 0,062 € del primo mese (grazie al 51,9% di cariche gratuite), ai 0,132 €/kWh del primo anno (38,5% di cariche gratuite), ai 0,274 €/kWh dello scorso anno (20,1% di cariche gratuite) e, in questi mesi iniziali del 2023, il costo medio a kWh è salito a 0,385 €, senza cariche gratuite e con molte cariche a 0,37 €/kWh fatte al Centro Commerciale. La prima carica notturna di aprile ha portato ai 0,177 €/kWh delle nuove, agognate, tariffe;

per i dati sopra esposti il costo al Km è passato dagli 0,008 € del primo mese, ai 0,020 € del primo anno, ai 0,040 dello scorso anno ed agli attuali 0,056 €/Km (destinato a calare se le tariffe resteranno vicine alle attuali);

oltre alla “sparizione” delle cariche gratuite dall’ottobre 2022 (in realtà sono sparite dalla seconda settimana di settembre), evidenzio che le cariche annuali sono in calo, merito dei miglioramenti gestionali nell’utilizzo dell’auto;

nei dati medi, in basso nella tabella, si nota anche una contrazione nel totale dei kWh caricati mensilmente, come logico attendersi per il miglioramento di consumi ed autonomie, ma anche in conseguenza del fatto che stanno diminuendo anche i Km annuali percorsi. Mediamene carico tra 85 e 95 kWh al mese per fare circa 600 Km;

infine, i consumi (riga verdognola): essendo calcolati sul totale dei Km, vuol dire che non sono solo relativi all’elettrico in E-Mode, ma anche all’elettrico in modalità ibrida (il termico nella mia PHEV non può “andare” senza elettrico). Come ho detto in alcuni commenti e analisi, il consumo elettrico migliora con l’aiuto del termico (e viceversa). Par tali ragioni, il primo mese è stato quello in cui ho fatto più Km in ibrido, ed il consumo elettrico è il migliore. Negli anni successivi, con una contrazione dei viaggi in ibrido, i consumi elettrici salgono rispetto al primo mese, ma sono globalmente in diminuzione (considerate che per il 2023 sono consumi per lo più relativi alla stagione invernale, mentre per gli altri due anni comprendono tutte le stagioni).

La parte termica? Meno peggio

Finito? Certo che no! Perché, avendo un’auto ibrida per necessità (mi serviva una Station Wagon) e per scelta (fedeltà al marchio ed al modello), per sapere “quanto mi costa” devo considerare anche le spese sostenute per il motore termico.

Il questi 28 mesi, a parte il primo pieno, indispensabile dovendo riportare l’auto a casa da Torino, dove l’ho acquistata per usufruire di forti sconti aggiuntivi, ho fatto in tutto altri tre pieni. Il grafico che segue mostra i dettagli dei quattro rifornimenti, indicando l’evoluzione dei consumi combinati equivalenti e dei Km percorsi (tanti, anzi tantissimi, grazie all’elettrico):

I dati presentati sono riferiti all’effettivo consumato, non al rifornito totale. Sono cioè i consumi (combinati equivalenti) fatti viaggiando (ad esempio, dell’ultimo pieno fatto, col quale ho percorso ad oggi 7.961 Km in 409 gg, mi restano ancora 8 litri nel serbatoio che, non essendo stati consumati, non entrano logicamente nel dato di consumo presentato nel grafico).

I litri consumati ad oggi sono stati 134, per un costo “bruciato” di 207,14 €. Consumo combinato medio vita auto: 45,47 Km/l.

Ora però arrivano il bollo e i tagliandi. Con una BEV…

Se invece considero tutto “l’acquistato”, i litri riforniti sono stati 136,8 (senza i 9,5 litri messi dalla concessionaria nel serbatoio alla consegna) ed il costo totale diventa di 214,02 €, con i dati dei singoli rifornimenti così articolati:

Anche il carburante è aumentato (un quarto in più dal primo pieno per ciò che ho pagato io), ma nulla a che vedere con l’elettricità. Tirando le somme dei dati di analisi, in questi 28 mesi, per viaggiare, l’auto, con i due motori, mi è costata:

Per fortuna, l’energia elettrica è tornata ai prezzi iniziali! Speriamo che ora si mantenga a questi livelli! Per il mio uso pressoché tutto elettrico (86,4% dei Km), è una vera manna! Come avevo ipotizzato nelle analisi antecedenti l’acquisto!

Spese, penso, assai minori di quelle di qualunque termica (costasse come una termica non ci sarebbero dubbi), non so quanto distanti da quelle di una BEV di pari stazza. Le spese per viaggiare, però, non sono le uniche, ahimè! Da quest’anno comincerò a pagare il bollo, i tagliandi, ogni due anni, ed il cambio olio, del tutto inutile, ogni anno, sono di importo molto elevato rispetto ai costi di una BEV. Ed anche l’assicurazione, almeno per ora, è più alta come spesa. Quanto “cubano”? Ad oggi altri 2.131,30 €. Con una BEV si può ipotizzare la metà?

Quanto mi è costata in totale: 2.958,01 €; una media di 105,64 € al mese; 3,48 € euro al giorno! Oppure 0,168 €/Km!

Ma quanto mi costa(va)!

