Sorpresa commerciali elettrici: 5,7% di quota







Sorpresa commerciali elettrici. La quota di mercato sale al 5,7%, più del doppio del 2,0% del settembre 2024. E così la CO2 media delle immatricolazioni cala di 20,5 g/Km, non poco.

Sorpresa commerciali elettrici: vendite più che raddoppiate in settembre

La stessa Unione dei costruttori, Unrae, segnala con una certa sorpresa l’incrementi delle vendite. Ricordando che ad agosto eravamo ancora al 2,9%. E il bello deve ancora venire, perché alle porte ci sono gli incentivi anche per i veicoli commerciali elettrici (qui tutti i dettagli). L’Unrae ricorda che “l’agevolazione è riservata alle microimprese con sede legale in un’area urbana funzionale. E prevede un sostegno fino al 30% del prezzo di acquisto, al netto dell’IVA, con un tetto massimo di 20.000 euro per singolo veicolo. Contestualmente, il MIMIT sta definendo un Ecobonus per l’acquisto di nuovi veicoli commerciali, con risorse residue degli esercizi precedenti”. L’Unrae auspica una gestione coordinata dei due strumenti per massimizzarne l’efficacia. Ed evitare criticità che potrebbero comprometterne i risultati.

E ora gli incentivi fino al 30% del prezzo: a chi spettano? E con quali requisiti?

L’importo del bonus che sta per entrare in funzione copre:

Fino al 30% del prezzo di acquisto (IVA esclusa)

del prezzo di acquisto (IVA esclusa) Limite massimo di prezzo: 20.000 euro per veicolo

20.000 euro per veicolo Limite massimo d0acquisto: due veicoli per impresa

I requisiti obbligatori sono: