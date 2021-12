Sorpasso Wuling su Tesla: ora è l’EV più venduta al mondo

Sorpasso Wuling su Tesla: ora la piccola cinese, non disponibile in Italia, è l’auto elettrica più venduta al mondo. Arretra a sorpresa il Model 3, ora al 3° posto.

Sorpasso Wuling: Model Y e Model 3 ora inseguono

I dati sono riferiti a ottobre, elaborati dallo specialista Jose Pontes per Cleantechnica, che ha poi pubblicato un’analisi con questi grafici. La diffusione di auto con la spina nel mondo continua a ritmi crescenti: tra elettriche pure e ibride plug-in la crescita anno su anno è del 70% a 589.000 unità (8,8% del mercato totale). Con le EV a fare la parte del leone, 416 mila unità, il 6,2% del mercato totale. Siamo in linea con il mercato italiano, che viaggia sul 6,5% di quota. L’ormai netta prevalenza delle elettriche pure sulle ibride plug-in è segno che un po’ in tutto il pianeta l’auto col doppio motore viene considerata una tecnologia di transizione. Da abbandonare nel momento in cui le elettriche pure migliorano autonomia e facilità di ricarica. In tutto nei primi 10 mesi dell’anno si sono vendute 4,8 milioni di auto con la spina, per una quota del 7,2%.

Marche: Tesla resta prima, davanti a VW e SAIC

Rivoluzione nella classifica dei modelli (grafico in alto): nonostante si venda solo in Cina, la piccola Wuling Mini EV è balzata al comando, con oltre 39.000 immatricolazioni. Seguono la Tesla Model Y (27.846) e la Model 3 (16.533). Se però nella classifica comprendiamo anche le ibride plug-in, come nel grafico qui sopra, tra le due Tesla troviamo un’altra cinese disponibile solo in patria, la BYD Qin Plus PHEV (17.503). Bisogna tener conto che Tesla concentra le consegne soprattutto nell’ultimo mese del trimestre (in questo caso dicembre). Ma questi i fanno comunque riflettere sulla potenzialità delle Case cinesi in caso di attacco in Europa su su larga scala, come già avviene nell’elettronica di consumo. Nella classifica per gruppi dei primi 10 mesi del 2021, comunque, l’azienda di Elon Musk mantiene il primo posto nel mercato mondiale con 676.655 EV vendute. Seguono il Gruppo Volkswagen (583.119), le due cinesi (SAIC e BYD) e Stellantis.