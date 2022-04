Sorpasso sul diesel: in Francia l’elettrico è a un passo. I dati di marzo segnalano che solo un migliaio di unità separa le vendite di EV da quelle di auto a gasolio. Con Tesla a trascinare il mercato.

Sorpasso sul diesel alle porte e oltre il 13% di quota

Il trend è chiarissimo: mese dopo mese, si vendono sempre meno diesel e sempre più elettriche. In marzo le prime si sono fermate a quota 21.075, mentre le EV sono salite a 19.835 (13,45% di quota di mercato). Facile prevedere, a questo punto, che il sorpasso si concretizzi a breve. Stiamo parlando di una realtà ben diversa dall’Italia, con un prezzo dell’energia più contenuto e robusti incentivi ad aiutare la vendita di auto elettriche. Fatto sta che se da noi le EV sono precipitate al 3,7% di quota di mercato, in Francia siamo a ben 10 punti più in alto. Con un altro dato piuttosto clamoroso: la Tesla Model 3 è sul podio delle auto più vendute in assoluto, alle spalle soltanto di una low-cost come la Dacia Sandero. Se la classifica fosse fatta per fatturato, e non numero di auto immatricolate, non c’è dubbio che la Tesla sarebbe prima in assoluto.

Tesla sempre in testa con il Model 3, davanti alla Spring

Quanto alla classifica delle auto elettriche più vendute, i dati sono ancora parziali, per i definitivi occorre attendere le statistiche di AVERE. Si sa dell’ottima performance di Tesla, sempre molto attiva nelle consegna nell’ultimo mese del trimestre. Sono stati consegnati 3.882 Model 3 e 968 Model Y, alcuni dei quali già provenienti dalla nuova fabbrica tedesca di Grunheide. Bene anche la Dacia Spring (2.111), con un migliaio di consegne in più rispetto alla “cugina” Renault Zoe (1.127). Non è ancora noto il risultato della 500 elettrica, che sul mercato francese (zona di Parigi in particolare) è una delle auto più apprezzate. Secondo il sito Automobile Propre, le elettriche ha rappresentano il 17% delle vendite di Dacia, il 26% di Kia e il 21% di Hyundai. Per la Fiat si parla addirittura del 48% delle vendite totali, anche se con un solo modello.

