Sorpasso su Tesla: Volkswagen lo vede nel 2025

Sorpasso su Tesla: dopo BMW un altro grande costruttore tedesco lancia a Elon Musk l’avviso di sfratto dal ruolo di leader nel mercato mondiale dell’elettrico.

Sorpasso su Tesla: tra 3 anni gamma VW molto piacere competitiva

Stanno facendo discutere le parole pronunciate lunedì dal numero uno di Volkswagen Group, Herbert Diess, durante l’evento del Financial Times “Future of The Car 2022”. Il top manager tedesco ha premesso che Tesla si sta rilevando un competitor più forte del previsto, ma la partita è solo all’inizio. E a Wolfsburg sono convinti di poter diventare il più grande venditore mondiale di veicoli elettrici entro il 2025. “Sarà una gara serrata ma non ci arrenderemo“, ha detto, “Devo dire che non ci aspettavamo che il nostro principale concorrente statunitense fosse così veloce e ben preparato“. Entro tre anni il colosso tedesco conta di avere una gamma completa e competitiva di prodotti a batterie. Dalla nuova generazione di citycar, che sarà prodotta in Spagna con un investimento di 7 miliardi, alla rivoluzionaria ammiraglia Trinity, considerata la vera world car di VW.

Anche BMW crede nella rivincita del made in Germany

Diess è stato pesantemente criticato l’anno scorso all’interno della sua azienda per avere ripetutamente lodato l’agilità e la velocità di Tesla nel realizzare i progetti. Mettendole a confronto con la lentezza delle compassate strutture Volkswagen. Una lentezza che, secondo Diess, potrebbe causare la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, uno scenario che ha fatto infuriare il potente sindacato interno. Come si diceva, anche BMW è convinta che il dominio di Tesla non durerà a lungo e che l’attacco delle Case tedesche inizierà proprio dal mercato nord-americano. Il marchio di Elon Musk ha goduto del vantaggio di essere partito per primo, ma ora si entra in una seconda fase: “Tesla ha avuto una posizione di forza unica per un po’ di tempo. È finita“, ha detto Peter Nota, capo del marketing BMW. Gli ha fatto eco il n.1, Oliver Zipse: “Spingeremo l’azienda ai limiti della capacità produttiva. La domanda aumenterà. Lo vediamo già con l’iX e l‘i4“.

