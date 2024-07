Rinnovabili record: per la prima volta in Italia superano gas e carbone

Nei primi sei mesi dell’anno le fonti rinnovabili hanno prodotto il 52,5% dell’energia elettrica sorpassando quelle fossili. E’ la prima volta che succede in Italia. Così come la domanda primaria di energia è stata coperta per il 43,8% dalle rinnovabili. Anche in questo caso superati i fossili. Crolla il carbone.

Per la prima volta in assoluto, la produzione da energie rinnovabile in Italia ha superato la produzione da combustibili fossili. L’evento, per certi versi storico, è stato certificato dai dati di Terna, la società che gestiste la rete elettrica nazionale che ha appena comunicato i dati aggiornati al mese di giugno.

Una notizia attesa visti gli andamenti dei dati negli ultimi mesi, che aveva già portato al sorpasso su base mensile. Ma è la prima volta che accadde nei primi sei mesi dell’anno.

Nel comunicato di Terna si legge come “nei primi sei mesi dell’anno la produzione da fonti rinnovabili (+27,3% rispetto al primo semestre 2023) ha superato per la prima volta la produzione da fonti fossili, -19% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una ancor più marcata riduzione della quota di produzione a carbone (-77,3%)“.

Salgono a due cifre idrico, eolico e fotovoltaico, crollano il carbone e il gas

Nel dettaglio, nei primi sei mesi del 2024 “la richiesta di energia è stata coperta dalle fonti rinnovabili per il 43,8% (contro il 34,9% del 2023). La capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 3.691 Mw (di cui 3.341 di fotovoltaico). Valore è superiore di 1.074 Mw (+41%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente“.

Sempre Terna ci fa sapere che la crescita della produzione rinnovabile è dovuta all’aumento che ha riguardato “la fonte idrica (+29,4%), grazie essenzialmente al contributo degli impianti del nord Italia, la fonte eolica (+29,2%) e fotovoltaica (+18,2%)“.

In particolare “l’incremento del fotovoltaico (+638 gwh) è dovuto alla maggior produzione per l’aumento della capacità in esercizio (+803 gwh). In diminuzione la fonte geotermica (-2,8%) e termica (-13,7%) come diretta conseguenza della crescita di rinnovabili“.

Ora occorre che si sviluppino adeguatamente batterie e sistemi di accumulo. Non solo per non disperdere l’energia elettrica prodotta, ma per ridurre ulteriormente il ruolo delle centrali a gas così da incidere sul calo dei prezzi.

