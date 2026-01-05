Sorpasso elettrico sul diesel nel 2026 (anche in Italia)

Sorpasso elettrico sul diesel anche in Italia nel 2026? Tutto lo fa pensare: le vendite di auto a gasolio continuano a calare, quelle di EV aumentano. E la forbice si restringe….

Sorpasso elettrico sul diesel: in ritardo sul resto d’Europa. E il gasolio costa sempre di più…

È un sorpasso che nel resto d’Europa si è già verificato nda tempo. Anhe da parte delle ibride plug-in. In Italia, si sa, i cambiamenti sono sempre più lenti, ma i numeri dicono che ormai ci siamo. Le vendite di auto a gasolio sono calate dalle 218 mila unità del 2024 alle 144 mila dell’anno appena trascorso. E la quota di mercato è scesa di 4 punti, dal 13,1% al 9,1%. Mentre le immatricolazioni di elettriche sono aumentate di quasi 30 mila unità, sfiorando i 95 mila pezzi. E le penalizzazioni per le auto diesel continuano. Da ultimo la decisione del governo Meloni di inasprire ulteriormente la tassazione sul gasolio a partire dall’1/1/2026, risparmiando la benzina. Sono 4,05 centesimi al litro, un aggravio soprattutto per chi macina molti km per lavoro. E quindi, di solito, preferiva il diesel.

Ev sopra quota 100 mila con auto piccole e meno costose. Quanto al parco circolante…

Se per le auto a gasolio ci si aspetta quindi un 2026 sotto le 100 mila unità, le elettriche dovrebbero superare in scioltezza questa quota. Il mercato negli anni scorsi è stato frenato da un’offerta concentrata soprattutto sui modelli dei segmenti medio-alti, più costosi. Ma ora le piccole sono arrivate e battono le Tesla nella classifica delle più vendute. Com’è accaduto in dicembre, con la cinese Leapmotor T03 davanti a tutti nelle immatricolazioni. Un’offerta che si arricchirà ulteriormente nel 2026, a partire dalle citycar del gruppo Volkswagen, con la ID.Polo e altri modelli. Nel parco circolante totale, comunque, le elettriche restano una piccola parte. Benzina (41,7%) e diesel (40,2%) si prendono più dell’80% del totale. Le elettriche sono ancora sotto l’1% (0,8% per la precisione), come le ibride plug-in.