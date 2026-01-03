Sorpasso BYD su Tesla come leader mondiale: ora è ufficiale

Sorpasso BYD su Tesla come leader mondiale nell’auto elettrica. È che sorpasso: nel 2025 il colosso cinese ha venduto 600 mila EV in più.

Sorpasso BYD su Tesla: 2,225 milioni di EV vendute contro 1,636

Uno continua a crescere: +27,9% anche nell’anno appena concluso. L’altro continua a calare: -9%. E così Tesla ha perso dopo lunghi anni il trono globale nell’elettrico. E nulla fa pensare a una rivincita in tempi brevi, dato che Elon Musk sembra concentrato più sull’intelligenza artificiale che sul vendere auto. Secondo i dati ufficiali, BYD ha chiuso il 2025 con 2.254.714 elettriche venduti. Tesla si è femata a 1.636.129 consegne, ben lontana dal target dei due milioni di cui si parlava un anno fa di questi giorni. E il confronto appare ancora più impari se si considerano tutti i veicoli ricaricabili venduti dal colosso cinese: con le ibride plug-in (PHEV) arriva a quota 4.550.036. Per BYD le elettriche rappresentano dunque il il 49,6% delle vendite, contro il di il 50,4% delle PHEV. Ma mentre le immatricolazioni delle EV sono in aumento, le plug-in sono calate del 7,9% rispetto al 2024.

L’ex Fiat Altavilla regista dell’attacco del brand cinese in Europa

E ora il colosso cinese fa sempre più paura, non solo a Tesla. E anche in Italia continua a gudagnare quote di mercato. In dicembre con 3.347 vetture immatricolate è entrato nella Top 10 delle marche più vendute. Risultato raggiunto anche qui solo con veicoli elettrici e ibridi plug-in. Risultando quindi il primo brand nel mercato dei veicoli a Nuova Energia (EV+PHEV) sia indicembre sia nell’intero 2025. Con una quota del 15,4% il mese scorso e del 12,3% nell’anno. Nel 2025 BYD ha immatricolato 25.226 unità, circa 10 volte in più rispetto alle 2.881 del 2024, raggiungendo una quota dell’1,5%. E siamo solo agli inizi: costruendo in Europa nei nuovi stabilimenti, il colosso cinese potrà diventare ancora più competitivo. Con una vecchia volpe come l’ex Fiat Alfredo Altavilla come super-consulente.