Sorpasso BMW su Tesla in Europa

Sorpasso BMW su Tesla nelle vendite di EV in Europa: il dato di luglio vede la marca tedesca in testa per vendite complessive. Tesla Y prima tra i modelli.

Sorpasso BMW su Tesla, seguono VW, Volvo e Audi

Il lungo inseguimento dei grandi marchi tedeschi a Tesla per la leadership nell’elettrico centra un primo obbiettivo. A luglio BMW ha superato la marca di Elon Musk nelle immatricolazioni in Europa, toccando quota 14.869, contro le 14.561 di Tesla. Un sorpasso legato al momento negativo attraversato dai due principali modelli della marca americana: rispetto al luglio del 2023, Model Y perde il 17%, Model 3 il 16%. Il calo è dovuto in gran parte alla crisi del mercato tedesco, crisi legata all’azzeramento degli incentivi statali. Nella top ten dei marchi più venduti, Tesla è seguita da Volkswagen, Volvo, Audi, Mercedes, Peugeot, Hyundai, Kia e Renault. Non c’è nessun marchio cinese, anche se Volvo fa parte di uno dei colossi del made in Cina come Geely. E non c’è nessun marchio italiano, con Fiat che sconta il calo di vendite della 500e.

Tesla Y sempre in testa nella classifica per modelli, bene Volvo, male VW

Nella classifica dei modelli più venduti, però, Tesla mantiene saldamente la prima posizione, con la Model Y a quota 9.544. Segue il piccolo Suv della Volvo, l’EX30, con 6.573, davanti alla Volkswagen ID.4, a 5.295. Un piazzamento che non può certo rallegrare il marchio tedesco, dato che il calo di vendite rispetto al luglio 2023 è del 40%. In quarta posizione la Tesla Model 3 a 4.694, seguita da Skoda Enyaq, BMW iX1, BMW i4, Audi Q4, dalla cinese MG4 e dalla Cupra Born. In totale le elettriche vendute in Europa il mese scorso sono state 139.244, con un calo del 6% dovuto soprattutto ai risultati negativi di Germania e Italia. Infine un cenno alla classifica assoluta dei modelli più venduti, che comprende tutte le motorizzazioni. Al primo posto c’è ancora un’auto low-cost come la Dacia Sandero, a quota 22.398 (+34%). Nella top 25 stilata da JATO Dynamics (qui a desta) c’è una sola vettura elettrica, la Tesla Model Y, in discesa al 24° posto. E non figurano modelli di marche italiane.

