Sono un pentito dell’auto elettrica (ma amo le EV)

Sono un pentito dell'auto elettrica, anche se ne riconosco tanti lati positivi: Alessandro spiega perché dopo 3 anni ha deciso di tornare all'ibrido.

di Alessandro Borlandelli

“Sono un possessore di auto elettrica da tre anni e dopo molte riflessioni sono ritornato all’endotermico ibrido. Nonostante sia una persona che ama la tecnologia ed apprezza il livello di sofisticazione di questa nuova generazione di auto, posso affermare di essere pentito. Cerco di fare un elenco delle note dolenti, ma devo comunque affermare che ci sono anche moltissimi aspetti positivi“.

La corsa al rialzo dei prezzi della ricarica è stata inesorabile

“Nonostante abbia la fortuna di avere una casa con impianto fotovoltaico ed accumulo spesso ho utilizzato la vettura per viaggi lunghi. E quindi ho usufruito delle colonnine di ricarica, cercando di sfruttare gli abbonamenti che offrivano i vari gestori. Purtroppo la corsa a rialzo è stata inesorabile. Sono partito con offerte che mi consentivano di ricaricare a circa 0,31 €/kWh. Oggi difficilmente si riesce a scendere sotto 0,50 €. Ci stiamo avvicinando rapidamente al costo di benzina e gasolio. Quando si parla di gestori che vendono il kWh a 0,99 siamo già oltre. Mi è capitato di dover gestire un’urgenza al ritorno di un viaggio durante il quale la batteria si era scaricata quasi del tutto. Fortunatamente non è l’unica macchina che possiedo e solo per questo motivo ho potuto risolvere il problema. L’entusiasmo di poter guidare un0auto tecnologicamente avanzatissima mi ha fatto sottovalutare il problema della programmazione dei viaggi“.

Sono un pentito, perché tutte queste complicazioni: app, viaggi da programmare…

“Abbiamo una vita già piena di pensieri e preoccupazioni, alle quali abbiamo dovuto aggiungere quella della programmazione della ricarica. Dopo tre anni posso confermare che viaggiare in elettrico non è paragonabile alla serenità di un viaggio con una endotermica. Anche sfruttando tutti gli ausili di aiuto alla programmazione viaggi come le applicazioni o i navigatori dell’auto che ti aiutano a gestire le ricariche. Mia moglie si rifiuta categoricamente di intraprendere un viaggio lungo da sola per non dover gestire tutte le problematiche che conosciamo relative alla ricarica. Come colonnine occupate, non funzionanti, che non si interfacciano con l’applicazione, ecc. Tutto qui Non sono un detrattore auto elettriche, sono un tifoso, ma dobbiamo fare ancora molti passi avanti sull’argomento e soprattutto sui costi di ricarica. Complimenti per il vostro portale. Sono un vostro fan“.

Risposta. È vero che al momento in Italia l’auto elettrica conviene se si ricarica a casa. I gestori delle colonnine giustificano i prezzi, tra i più cari d’Europa, con il fatto che le stazioni sono sotto-utilizzate. Ma è un gatto che si morde la coda: sono proprio queste tariffe a tenere lontani i potenziali acquirenti. O ad allontanare chi l’elettrica già la guida, come Alessandro. Di questo dovrebbe occuparsi il ministro Adolfo Urso, che cerca costruttori disponibili a investire in Italia. Ma chi accetta di puntare sul mercato meno sviluppato d’Europa? Non è più tollerabile che qui si paghi il 50% in più dei francesi sulle ricariche. A meno di considerare chi guida EV un automobilista di serie B, come fatto finora.

