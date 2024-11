Sono tornato al diesel (provvisoriamente)

Giuliano, viterbese di 30 anni, operaio elettricista di professione, ci racconta come e perchè sia tornato al diesel dopo tre anni di e-Golf. In attesa di riprendere il suo percorso da EV driver quando le condizioni saranno più favorevoli. Vaielettrico risponde così: nulla da ridire. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Il mio percorso elettrico con la VW e-Golf: all’inizio risparmiavo 2.000 euro all’anno di carburante

“H o deciso di intraprendere il mio percorso elettrico nel 2021, spinto dalla curiosità e dalla voglia di conoscere questa nuova tecnologia. Per questo ho deciso di sottoscrivere con Volkswagen un progetto valore futuro garantito per una e-golf con la possibilità di sostituire o riscattare l’auto dopo 36 mesi di utilizzo.

La formula che avevo firmato prevedeva un acconto di 7.700 euro più un fisso di 130 euro mensili, una soglia di 20.000Km annui con manutenzione, gomme e assicurazione esclusi.

Facendo la comparazione con l’auto precedente, una Volvo V40 1.6 diesel di proprietà, risparmiavo circa 2000 euro l’anno in quanto avevo l’esenzione (per i primi 5 anni, poi 84 euro l’anno) del bollo, assicurazione ridotta del 50% e un solo tagliando di circa 100 euro ogni 12 mesi, mentre spendevo circa 20 euro al mese di energia contro i 100 euro mese di gasolio. All’epoca avevo un vecchio contratto del 2020 a prezzo bloccato 0.06 centesimi di giorno e 0.03 centesimi di notte (ormai introvabili).

Inizialmente facevo 2 ricariche a settima di notte in quanto percorro la media di 40 Km al giorno. In parole povere spendevo 343 euro mese per utilizzare l’auto e ne risparmiavo 150.

La cosa andò poi pian piano a modificarsi con l’aumento dei prezzi dell’energia.

Per quanto riguarda la ricarica dell’auto mi ero organizzato modificando la fornitura domestica da 220Volt a 380Volt e aumentando la potenza a 8kw, ciò mi ha portato a un incremento sui costi fissi di 100 euro l’anno, non dovuti al livello di tensione ma alla potenza massima a disposizione.

Per la ricarica avevo un caricatore a 380 volt dal valore di 600euro. Risulterà un’ottima decisione in quanto i caricatori 380 volt sono più performanti e affidabili di quelli a 220volt. Dopo 3 anni, confrontando le misure del contatore installato prima dell’impianto di ricarica e i Km percorsi sono riuscito a percorrere 7Km ogni kWh di energia, considerando uno stile di guida molto regolare con pochi sorpassi e aria condizionata e riscaldamento solo se strettamente necessari. Ma ho visto macchine che sul computer di bordo segnavano la media di 3.8Km/kWh.

Confrontando con il vecchio prezzo dell’energia di 0.03 euro in fascia notturna e considerando le accise, ogni 10 centesimi finali percorrevo 7 Km, quindi 0.30 euro ogni 20 Km. Un risparmio di circa 1000 euro l’anno confrontandolo con un auto diesel che fa 20km con un litro.

Ma ora col caro ricarica la situazione è diversa

Attualmente la situazione è ben diversa in quanto i prezzi dell’energia si sono alzati molto sia per la ricarica domestica che pubblica. Facendo i conti con le attuali tariffe la colonnina rende sconveniente l’elettrico a confronto delle termiche, mentre la ricarica domestica leggermente a favore.

Per quanto riguarda lo stato delle batterie al secondo tagliando 43.000Km e 5 anni di vita risultava una perdita della capacità del 4% mentre del terzo non ne sono a conoscenza.

Sui lunghi viaggi in autostrada sono riuscito a percorrere al massimo 500km in un giorno con ricariche di 20 minuti in autogrill ogni 150 km, mentre i consumi di energia a 130km/h con riscaldamento o aria condizionata sono altissimi scende sui 3Km/kWh e i prezzi delle ricariche rapide attualmente stanno sui 80 centesimi al kWh, per fare Viterbo-Bologna con il diesel impiegavo 3h circa, mentre in elettrico sulle 4 ore. Considerando 2 ricariche da 15 minuti e la minore velocità, la situazione è nettamente a sfavore rispetto alle termiche sia dal lato economico che dei tempi di percorrenza.

Per quanto riguarda gli inconvenienti di ricarica ho riscontrato 2 volte disallineamenti sulle cartografie che rendevano impossibile trovare le colonnine. E qualche volta malfunzionamenti agli impianti di ricarica che mi hanno fatto perdere tempo.

L’elettrica ha tanti pregi, un domani ritornerò

Fra i pregi che ho riscontrato si hanno i bassi costi di manutenzione; sfruttando il recupero di energia in frenata non si usurano i freni (i miei a 50000Km erano come nuovi); l’ottimo comfort di guida e silenziosità, e una buona durata delle batterie se si rispettano gli accorgimenti consigliati dalla concessionaria. Mentre la possibilità di accedere alle ZTL, l’esenzione dalle targhe alterne combinate alla buona accelerazione lo rendono un ottimo veicolo in città.

Attualmente sono tornato al diesel solamente per i costi di ricarica e per la scomodità di ricaricare di giorno, in quanto per compensare le spese sfruttavo l’energia dell’impianto fotovoltaico che da poco ho e che impiegava circa 2 giorni per riempire le batterie. Causa vincoli paesaggistici non ho potuto orientarli correttamente verso Sud. Se un domani avrò una casa più spaziosa e un buon impianto fotovoltaico ritornerò all’elettrico. Optando su un usato con batterie in buono stato, in quanto globalmente mi sono trovato bene „ . Giuliano

Il buon senso perduto nell’Italia dei Guelfi e Ghibellini

Risposta- Nell’Italia dei Guelfi e Ghibellini ci piace proporre la storia di Giuliano, che è tornato al diesel dopo tre anni in elettrico. Giuliano non è un “fanatico” e non è un “odiatore”, non è un “ambientalista della Ztl” e nemmeno uno “zero sbatti”. Non pensa che l’auto elettrica sia la soluzione, ma nemmeno che sia il problema. Nessuno potrà accusarlo di essersi arroccato nella sua zona di comfort, ma nemmeno di atteggiarsi ad “early adopter”.

Come la stragrande maggioranze degli italiani, ci pare, è dotato di buon senso e diligenza in quello che fa. Tuttavia, ha in più il grande merito di parlare di ciò che sa: non è poco nel Paese della disinformazione di Stato. E’ tornato al diesel semplicemente perchè ha fatto un paio di conti.

E’ verissimo, infatti, che l’auto elettrica ha perduto la sua appetibilità economica da quando, due anni fa, sono schizzati alle stelle i prezzi dell’elettricità. Purtroppo non è l’unica vittima del caro energia: soffre la competitività del sistema industriale e soffrono le famiglie. Anche per questo, secondo noi, il governo dovrà presto correre ai ripari.

