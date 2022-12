Sono pronto per ricaricare la mia MG4? Per ora sì

Andrea aspetta l’arrivo della sua prima auto elettrica. Ha predisposto il garage per ricaricare la nuova MG4, ma non è sicuro di aver fatto la scelta corretta e ci schide un consiglio. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Può bastare una presa industriale blu?

“Salve, vi ho scoperti cercando informazioni per l’acquisto della mia prima auto elettrica e anche grazie a voi ho ordinato una Mg4 comfort che se il concessionario non mi ha mentito a proposito dell’arrivo dopo 30 giorni dall’ordine dovrei averla a breve. Quindi oltre ai miei ringraziamenti e complimenti passo al quesito.

Immaginando di farne un uso mite (sono un motociclista convinto e faccio più di 20k km all’anno con la moto e meno di 10k con l’auto per brevi giri che riguardano i bambini e andare al lavoro per un tragitto di circa 100km solo quando c’è grave allerta meteo) ho pensato bastasse far installare all’elettricità una presa industriale blu con relè di sicurezza e contatore per monitorare il tutto rimandando ad un vicino futuro un fotovoltaico da balcone con wallbox.

Visto l’utilizzo che immagino non esagerato immaginavo che non dovendo ricaricare tutti i giorni ma magari 1-2 volte al massimo a settimana con la ricarica notturna o programmando di giorno quando nessuno é in casa i 3kw di base potessero bastare come inizio.

Ma quando avrò il fotovoltaico?

Ma continuando a leggere e capendo in realtà non molto di questo nuovo mondo mi sta venendo il dubbio che una wallbox possa servire ma mi sono perso nell’infinità di modelli e opzioni disponibili e vi chiedo allora se il mio pensiero è invece giusto o se mi sta sfuggendo qualcosa. Grazie„ Andrea Valdevit

La sicurezza è garantita, ma a bassa potenza

Risposta- Complimenti a lei, caro Andrea, per l’attenzione e la lungiiranza con cui si sta preparando ed entrare nel nuovo mondo dell’auto elettrica. Venendo alla sua domanda, la nostra prima risposta è sì: l’impianto di ricarica che lei ha fatto installare, con presa industriale blu, è perfettamente adeguato alle sue esigenze attuali.

Una presa blu e una stazione mobile con spina industriale lato auto, che dovrebbe procurarsi, per ricaricare la sua nuova MG4, le garantirà la massima sicurezza fino alla sua potenza massima contrattuale di 3 kW. Potrà incamerare circa quindici km di autonomia per ogni ora, arrivando al “pieno” in una ventina di ore. Dando però per scontato che l’installatore abbia verificato anche l’adeguatezza dell’impianto elettrico a monte, sottoposto a uno stress prolungato e molto più intenso di quanto accada normalmente per qualunque altro elettrodomestico.

Fase due: il passaggio alla wallbox intelligente

Il passaggio alla wallbox può essere consigliabile in un secondo tempo, se dovrà utilizzare più spesso l’auto elettrica e di conseguenza avrà necessità di ricaricare più spesso, più velocemente e avere ogni mattina le batterie almeno all’80%. E soprattutto quando disporrà di un impianto fotovoltaico che darà il massimo del vantaggio potendo dialogare con l’auto attraverso la wallbox, per ottimizzare l’utilizzo dell’energia autoprodotta, dando la priorità a quella anzichè all’elettricità prelevata dalla rete.

Non tutte le wallbox hanno questa funzione. Ma utilizzando il nostro listino interattivo con aggregatore potrà già farsi un’idea di quello che offre il mercato, selezionando anche altre funzioni (bilanciamento dei carichi, controllo e gestione da remoto, programmazione della ricarica, bidirezionalità) e la fascia di prezzo che più le interessa.

