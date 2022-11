Sono pronto per la macchina elettrica? Emanuele sta facendo un pensierino a una Zoe usata, ma al suo paese la situazione-ricarica è a zero. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Sono pronto per la macchina elettrica? Penso a una Zoe usata, ma la ricarica…

“V i scrivo in quanto mi stuzzica l’idea di comprare un’auto elettrica (a tal proposito ho adocchiato qualche Renault Zoe usata). Ma non so se sono nelle condizioni giuste per poter avere un veicolo elettrico. Inizio col dire che potrei fare affidamento solo sulle colonnine di ricarica pubbliche in quanto, purtroppo, abito in un condominio senza garage privato. Come se non bastasse, dove abito le colonnine pubbliche sono praticamente inesistenti, e la più vicina si trova nel comune affianco a 5,5 km da casa. Anche in quest’altro comune, comunque, le colonnine di ricarica pubbliche sono veramente poche. Se non me ne sfugge qualcuna, ne ho contate solo 4, per un totale di appena 8 stalli disponibili. C’è da dire però che percorro poca strada, farò a dir tanto 150 km a settimana prevalentemente in città. Inoltre, almeno una volta a settimana, avrei la possibilità di lasciare l’auto in carica per qualche ora su una colonnina nel Comune affianco (a patto di trovarne una libera). Nelle mie condizioni è fattibile avere un’elettrica? O è presto? “ . Emanuele Bonsignore

Serve una colonnina comoda, il Comune si muova a installare

Risposta. L’auto elettrica si compra quando si ha una ricarica abituale comoda, che sia a casa, al lavoro o in una colonnina pubblica solitamente disponibile. Non è il caso di Emanuele, che dovrebbe fare la spola con il Comune vicino percorrendo tra andata. e ritorno 11 km, consumando già quasi due dei kWh ricaricati. La prima cosa da fare, a nostro avviso, è cominciare a tempestare il Municipio del Comune in cui vive per ottenere che vengano finalmente installate le colonnine, previa una gara. Tutta l’Italia si sta muovendo in questo senso e ci sono esempi virtuosi anche dai centri più minuscoli: è un’opportunità che ormai fa parte dei servizi essenziali forniti ai cittadini. Dopo di che con una colonnina comoda fare 150 km a settimana sarà uno scherzo.

