Sono o non sono affidabili le auto elettriche? Erio ha letto di una ricerca americana, quella di JD Power, che darebbe un esito negativo.

Sono o non sono affidabili? Una ricerca americana sostiene il contrario, voi invece…

“Ho letto recentemente questo articolo secondo il quale le auto elettriche risulterebbero le meno affidabili per categoria di alimentazione. Leggendo quanto pubblicato dal vostro sito, invece, mi ero convinto del contrario e sicuramente avrete altre fonti che confermano le vostre asserzioni. Sarebbe bello se poteste fare chiarezza. Grazie e saluti“. Erio Calderara

Tutte le indagini premiano la qualità di Tesla. Solo una…

Risposta. Lei ha citato l’unica indagine che puntualmente, anno dopo anno, relega il più famoso marchio elettrico, Tesla, nelle ultime posizioni per affidabilità. Tutti gli altri report concordano nell’assegnare invece alle EV, e a Tesla in particolare, un punteggio molto alto, se non al vertice. Questo è per esempio quel che scrive Altroconsumo sui risultati di un’indagine svolta tra 30mila automobilisti di 9 Paesi europei: “Nella classifica di soddisfazione eccelle Tesla (punteggio 93), sospinta verso la vetta dall’apprezzamento delle notevoli prestazioni dei suoi modelli elettrici. In particolare, la generazione più recente del modello Tesla Y ottiene un punteggio altissimo per la soddisfazione (92) e addirittura vertiginoso per l’affidabilità (99)“. Perché l’americana JD Power dice il contrario? Perché compila la sua classifica assegnando grande importanza ai piccoli dettagli di “finitura” delle auto, un campo in cui Tesla non eccelle. Non a caso vincono sempre i giapponesi di Toyota. E Tesla, pur essendo praticamente esente da guasti gravi, finisce a fondo classifica.

