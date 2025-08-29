Sono km 0 le elettriche usate, dite la verità: un lettore ci accusa di gonfiare il dato sulle vendite di EV di seconda mano. Come? Nascondendo il fatto che si tratterebbe di auto a km 0 , di fatto nuove, ma auto-immatricolate dai concessionari per rivenderle a prezzi più competitivi.

Sono km 0 le elettriche usate, siete ingenui o in malafede?

“S iete furbi o ingenui … oppure in malafede. Relativamente a quanto da voi scritto, i numeri raccontano un’altra storia. Nel solo mese di giugno (ultimo dato disponibile) si sono vendute 5.490 autoelettriche usate, quante di queste sono km 0 ?!? Ovvero auto che si sono intestate le concessionarie ? Queste non c’entrano nulla con le vendite di usato. Sono una escamotage burocratica per giustificare la vendita sotto costo di veicoli nuovi. Non prendiamo un giro la gente, per favore, soprattutto se giornalisti del mestiere “ . Mauro Pisoni

Super sconti proprio ora che arrivano i maxi-incentivi?

Risposta. Non siamo né furbi, né ingenui e neppure in malafede. Semplicemente prendiamo atto dei numeri per quello che sono, facendo a nostra volta una domanda al lettore. Ovvero: che interesse avrebbero i concessionari in questione ad auto-immatricolarsi auto elettriche nel momento in cui stanno arrivando super-incentivi in grado di tagliare i prezzi fino a 11 mila euro? Ricordiamo che i dati che abbiamo pubblicato sono relativi al mese di giugno, periodo in cui la prossima entrata in vigore dei maxi-bonus (per settembre) era già ampiamente conosciuta. In ballo ci saranno 600 milioni, con la possibilità di rottamare auto fino a Euro 5, quindi con una platea di possibili acquirenti piuttosto vasta. Anche se l’opportunità è limitata a chi risiede nei Comuni di maggiori dimensioni (vedi VIDEO sotto). Quindi: confermiamo che il dato sulle vendite di elettriche non è gonfiato dalle km 0, se non in modo marginale.