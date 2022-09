Sono i bambini a convincerti a passare alle EV

Sono i bambini a convincerti a passare all’auto elettrica, premendo sui genitori con la loro attenzione all’ambiente che li circonda e alle tematiche climatiche.

Sono i bambini a educare i genitori sulle questioni ambientali…

I bambini già guidano la rivoluzione dei veicoli elettrici, nonostante non siano ancora in grado di mettersi al volante, secondo un sondaggio globale condotto da ABB E-Mobility. L’indagine rivelato che i piccoli di casa non solo educano i genitori sulle questioni ambientali e li ammoniscono per comportamenti non ecologici. Ma contribuiscono anche alle discussioni su acquisti importanti come le auto. Lo studio è stato condotto su 2.500 genitori (con bambini di età compresa tra 8 e 16 anni) e 2.500 bambini (di età compresa tra 8 e 16 anni). E ha coinvolto partecipanti provenienti da Canada, Cina, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. I risultati, pubblicati nella Giornata mondiale dei veicoli elettrici, dimostrano il ruolo cruciale che la prossima generazione deve svolgere nell’aiutare a ridurre le emissioni.

…e hanno un peso su decisioni come cambiare l’auto

Quasi 8 genitori su 10 (79,2%) e tre quarti dei bambini (73,6%) considerano negativa l’attuale situazione ambientale globale. L’indagine rivela una buona dose di interazione intergenerazionale sulle cause del cambiamento climatico e sui passi per mitigandolo. A tal fine, quasi la metà dei bambini dice ai genitori di essere più rispettosi dell’ambiente. Mentre il 58,1% dei genitori ha affermato di essere stato educato dai propri figli sulle questioni ambientali. Il 68% dei bambini ha dichiarato di essere entusiasta di guidare l’elettrico in futuro. Con l’82,6% (che sale al 94,6% in Cina) ad affermare che intende guidare elettrico (52,4%) o ibrido (30,2%) quando sarà abbastanza grande. L’80% dei bambini ritiene di avere la capacità di influenzare le decisioni di acquisto dei genitori su spese importanti come cambiare l’auto. E il 78,6% dei genitori afferma che passerebbe a un’elettrico o a un’ibrida, se dovesse cambiare auto nei prossimi tre anni.

Sono i bambini ad essere più preparati, soprattutto in Cina

Negli Stati Uniti questa influenza è più evidente: il 33% dei genitori, che guidano un veicolo elettrico, confessa che è stata la pressione dei figli a convincerli. A livello globale, il fatto che i veicoli elettrici e gli ibridi siano migliori per l’ambiente e più economici si sono classificati come i due driver di acquisto più elevati. Con rispettivamente con il 66,1% e il 61% tra gli attuali proprietari. Questo è salito al 93,8% dei genitori in Cina, che ha anche affermato che possedere un veicolo elettrico è stato un investimento finanziario migliore e una scelta più sostenibile. Il grande paese asiatico, all’avanguardia nell’adozione e nelle infrastrutture di EV, ha dimostrato di essere il mercato elettrico più maturo in molte delle categorie intervistate. Con bambini e genitori che hanno segnalato una maggiore consapevolezza, discussione ed entusiasmo per i vantaggi della mobilità elettrica.