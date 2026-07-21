Sono ancora più care le elettriche? E di quanto?

“Pensavo che solo le auto elettriche fossero care. Poi ho dato una scorsa ai prezzi sui siti delle varie marche e ho dovuto ricredermi. Una 500 hybrid costa 19.900 euro ed è offerta a 14.950 solo con rottamazione e pagamento rateale, che prevede ovviamente i relativi interessi. Solo la Pandina sta sotto i 10 mila nell’offerta, ma anche qui con rottamazione e rate. Mi chiedo e vi chiedo: le elettriche sono ancora molto più care delle normali auto a benzina? E se sì, di quanto? Già si parte da una base piuttosto alta, se poi c’è da aggiungere un’altra bella cifra temo che molti noi non se le potranno permettere per un bel po“. Marco Costa

Un’indagine tedesca: il punto di pareggio si avvicina

Risposta. La forbice di prezzo si sta restringendo sempre di più. Non lo diciamo noi, ma un istituto di ricerca apprezzato come il Fraunhofer Institute, che ha appena pubblicato un nuovo studio realizzato con l’ICCT. In termini reali tra il 2020 e il 2025 i prezzi delle EV sono calati del 18%, quelli della auto a combustione cresciuti del 2%. Questo non significa che si sia già raggiunta la parità, ma ci siamo vicini. E ci sono modelli, come la Leapmotor T03, che hanno prezzi in linea con le citycar a benzina o ibride più vendute. E non a caso figurano ai primissimi posti tra i modelli più venduti in assoluto. A che cosa è dovuto questo ridimensionamento dei prezzi delle elettriche? Il Fraunhofer indica i prezzi delle batterie, diminuiti del 21%-24% in termini nominali tra il 2020 e il 2025, da circa 165-185 €/kWh a circa 130-140 €. I risparmi sono stati investiti in parte proponendo finalmente auto meno costose. In parte offrendo ai clienti auto con batterie più capaci e autonomie più estese.