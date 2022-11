Sono 9 le barche elettriche vincitrici del premio Trouvé

Sono nove le barche elettriche premiate dal premio Trouvé International Electric Boat Awards che ha visto concorrere 120 barche.

Dai motoscafi ai traghetti

Vario lo scenario offerto da questo premio. Sono stati valutati dai motoscafi ai traghetti solari, dagli yacht oceanici alle barche tradizionali convertite all’elettrico. Senza dimenticare i water toys a batteria. Come sottolinea Jeff Butler: “I vincitori dimostrano anche che le barche elettriche possono fare tutto. Ci sono motoscafi, traghetti da 100 passeggeri, barche da crociera pomeridiane, piattaforme per la pesca commerciale e una barca a vela oceanica con celle solari incorporate nell’intero scafo“.

Il premio prende il nome da Gustave Trouvé, un inventore francese titolare di oltre 75 brevetti, che ricevette la Légion d’Honneur nel 1882.

Tra le sue innovazioni c’era il primo motore fuoribordo al mondo, che ideò in modo da poter potrebbe staccare il motore dal suo prototipo di barca elettrica “Le Teléphone” e portarlo a casa per lavorare nel suo appartamento di Parigi.

Ecco l’elenco dei vincitori

Faro 5 di Faroboats, Portogallo: barca elettrica 8m / 26ft

Aurora Sport di Engenharia Lamarca, Brasile: Concept barca elettrica 8m / 26ft:

Candela 8 di Candela Boats, Svezia: barca elettrica con foil Over 8m / 26ft:

SILENT 120 Explorer di Silent Yachts , Austria: Concept barca elettrica Over 8m / 26ft

Sunreef 80 Eco di Sunreef Yachts, Polonia: barca elettrica a vela

Elektra di Rikard Wildare and C.G. Pettersson, Svezia: retrofit barca in elettrica

SRAV di Navalt Solar & Electric Boats, India : barca elettrica da la voro

Kochi Metro 1 di Cochin Shipyard, India and Echandia, Svezia: barca traghetti passeggeri

MobyFly 30 di MobyFly, Svizzera : barca traghetti passeggeri

