Sondors Metacycle: bellissima. Ma c’è da fidarsi?

Mauro ci chiede informazioni aggiornate sulla Sondors Metacycle (leggi), che trova “interessante anche se ancora non ci sono grosse informazioni su questa affascinante moto elettrica”.

Ho una gran voglia di prenotarla…

Avrebbe “molta voglia di aderire alla campagna di preordine“, ma prima vorrebbe avere da noi “delle delucidazioni, se possibile, perché non conosco questa azienda“.

Vorrebbe sapere:

1- Sondors è affidabile e sicura come azienda?

2- Sondors Metacycle avrà un motore in grado di fare

anche salite di 10/20 km?

3- secondo Voi la Sondors Metacycle in Italia si

potrà immatricolare tranquillamente o ci saranno

problemi con la motorizzazione ?

Vaielettrico risponde: ecco ciò che si sa

Caro Mauro, anche noi dobbiamo affidarci alle notizie che girano in rete e alle dichiarazioni ufficiali dell’azienda californiana. Il sito americano Electerk, che è uno dei più accreditati al mondo, ha appena pubblicato un aggiornamento, riprendendo le dichiarazioni del fondatore Storm Sondors. Secondo l’imprenditore i test e la produzione stanno andando meglio del previsto, tanto che le prime consegne saranno anticipate: non più a fine anno, bensì entro la fine del terzo trimestre, cioè entro fine settembre.

A fine settembre la controprova

A breve, quindi, avremo una controprova decisiva.

Storm Sondors, del resto, non è un imprenditore sbucato dal nulla: già da anni produce e-bikes, regolarmente vendute e consegnate. Questo dovrebbe essere garanzia di serietà e di capacità industriale.

Sondors Metacycle alla prova su strada

Le caratteristiche della moto (velocità massima di 130 km/h, autonomia massima di 130 km per carica) sono quelle di una categoria Le3 europea, quindi non dovrebbero esserci problemi di omologazione in Italia. Ma ottenerla da privato cittadino le costerebbe caro e per ora l’azienda non ha detto ufficialmente di aver chiesto l’omologazione per l’Europa.

Ha comunicato però di aver già effettuato test su strada per molte migliaia di chilometri verificando tutti gli aspetti di resistenza e di sicurezza. In particolare la trasmissione del Metacycle ha accumulato oltre 510.000 km di test senza grossi problemi. E la batteria ha subito oltre 1.000 cicli di carica e scarica riusciti.

Quindi sarebbe pronta ad ottenere il via libera anche per i paesi europei. La qualità è «eccezionale e Metacycle ha dimostrato di essere un vero supereroe» ha dichiarato Storm Sondors.

Il Metacycle utilizza una batteria rimovibile di circa 23 kg, con una capacità di 4 kWh. Una seconda batteria ausiliaria da 3 kWh sarà un accessorio fornito per riempire la cavità aperta nella zona “serbatoio” del telaio. Gli altri due accessori opzionali saranno un caricabatterie di livello 2 più veloce per l’utilizzo di stazioni di ricarica pubbliche o un vano portaoggetti.

Visto l’interesse suscitato da questo originale e intelligente veicolo, comunque, garantiamo a lei e a tutti i lettori che li manterremo aggiornati sugli sviluppi.

